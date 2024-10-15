15 октября 2024

В Екатеринбурге грудничка убили на глазах у бабушки и детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения правозащитнику Алексею Соколову. Екатеринбург , полицейский с собакой, полиция, правопорядок, конвой, кинолог с собакой
Полиция ищет убийцу (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша

Убийство полуторамесячного малыша в Екатеринбурге на Инженерной произошло на глазах у ее бабушки и двух ее маленьких детей. Об этом URA.RU рассказала соседка.

«Женщина просила [подозреваемого] не трогать ребенка. Но он ее не слушал и хладнокровно бил его», — сказала собеседница агентства.

Под подозрения попал 45-летний Дмитрий Кучин. Сейчас его ищут силовики. Убийство произошло ночью 16 октября. Комментарий от свердловского СКР ожидается.

Полиция ищет Дмитрия Кучина
Полиция ищет Дмитрия Кучина
Фото:

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Убийство полуторамесячного малыша в Екатеринбурге на Инженерной произошло на глазах у ее бабушки и двух ее маленьких детей. Об этом URA.RU рассказала соседка. «Женщина просила [подозреваемого] не трогать ребенка. Но он ее не слушал и хладнокровно бил его», — сказала собеседница агентства. Под подозрения попал 45-летний Дмитрий Кучин. Сейчас его ищут силовики. Убийство произошло ночью 16 октября. Комментарий от свердловского СКР ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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