Полиция ищет убийцу (архивное фото)
новость из сюжетаВ Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша
Убийство полуторамесячного малыша в Екатеринбурге на Инженерной произошло на глазах у ее бабушки и двух ее маленьких детей. Об этом URA.RU рассказала соседка.
«Женщина просила [подозреваемого] не трогать ребенка. Но он ее не слушал и хладнокровно бил его», — сказала собеседница агентства.
Под подозрения попал 45-летний Дмитрий Кучин. Сейчас его ищут силовики. Убийство произошло ночью 16 октября. Комментарий от свердловского СКР ожидается.
Полиция ищет Дмитрия Кучина
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