В Екатеринбурге грудничка убили на глазах у бабушки и детей. Фото

16 октября 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Полиция ищет убийцу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша Убийство полуторамесячного малыша в Екатеринбурге на Инженерной произошло на глазах у ее бабушки и двух ее маленьких детей. Об этом URA.RU рассказала соседка. «Женщина просила [подозреваемого] не трогать ребенка. Но он ее не слушал и хладнокровно бил его», — сказала собеседница агентства. Под подозрения попал 45-летний Дмитрий Кучин. Сейчас его ищут силовики. Убийство произошло ночью 16 октября. Комментарий от свердловского СКР ожидается. Полиция ищет Дмитрия Кучина Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убийство полуторамесячного малыша в Екатеринбурге на Инженерной произошло на глазах у ее бабушки и двух ее маленьких детей. Об этом URA.RU рассказала соседка. «Женщина просила [подозреваемого] не трогать ребенка. Но он ее не слушал и хладнокровно бил его», — сказала собеседница агентства. Под подозрения попал 45-летний Дмитрий Кучин. Сейчас его ищут силовики. Убийство произошло ночью 16 октября. Комментарий от свердловского СКР ожидается.