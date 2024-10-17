«Шумят даже ночью»: жители Цыганского поселка в Екатеринбурге заявили, что их кошмарит застройщик. Фото, видео

Жители Цыганского поселка в Екатеринбурге жалуются на застройщика

17 октября 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Жители не хотят бросать свои дома Фото: Илья Московец © URA.RU Жители частных домов по улицам Хользунова и Московской (Цыганский поселок) в Екатеринбурге жалуются на невыносимые условия. Они отказались продавать застройщику свои участки и теперь не могут нормально парковаться, а по ночам вынуждены терпеть шум. «Мы живем в доме с сестрой, ей 49 лет, она ветеран боевых действий, прошла Чечню. Мой муж воевал в Абхазии. Мы вынуждены теперь воевать и тут? Застройщик рассуждает так: „Эти колхозники и так переживут, в гнилушках своих“. Так это наши гнилушки! В 2023 году представители [застройщика] приходили, предлагали выкупить участки меньше чем за полцены. Пытались купить у соседей за четыре миллиона, и куда эту сумму? Какой дом можно купить и где? Они шумят даже ночью, а утром невозможно выехать и заехать, их КАМАЗы и машины строителей занимают единственную дорогу», — поделилась с URA.RU одна из жительниц поселка Наталья. По ее словам, строители поставили туалеты к забору одного из жильцов. А на другом участке бригада якобы сломала часть забора, когда делала подкоп для котлована. И строители не стали восстанавливать его, говорит Наталья. Грохот КАМАЗов жители слушают ежедневно Фото: Илья Московец © URA.RU «Мы каждый год думаем: садить чеснок или не садить. Я бы многое сделала, но не могу из-за этих работ, потому что непонятно, как дальше будет со стройкой. Если бы переезжать, я бы многие цветы выкопала, а если зимой [строители] начнут выгонять, ничего забрать не смогу…» — переживает Надежда Ильинична. Ее семья купила дом в Цыганском поселке еще в 1970 году. Застройщик сделал подкоп и рядом с ее участком. Теперь строительная техника вплотную работает каждый день. У Надежды Ильиничны есть огород, о котором она заботится круглый год. Туалеты строителей граничат с жилыми домами Фото: Илья Московец © URA.RU «Они просили, чтобы я теплицу отдала якобы в аренду. Сделали уже такой [большой] подкоп под мою землю! От забора даже тридцати сантиметров нет, оборудование стоит впритык. С огорода моего близкие кормятся. Накануне зять взял мешок овощей для своей семьи, у него пять человек! Для нас это огромное подспорье», — жалуется пенсионерка. Рядом с участком Надежды Ильиничны живет Валентина Александровна. На ее территории почти обрушилась баня из-за раскопок котлована. «Я боюсь за баню, мы ею пользуемся, и теперь даже страшно, она туда [в котлован] поползет, а я вместе с ней. В баню и сын с детьми ходят», — рассказала Валентина Александровна. Женщина живет в доме 52 года. Застройщик якобы хотел арендовать участки, не выкупая их Фото: Илья Московец © URA.RU Масштабная реновация Цыганского поселка длится уже шесть лет. В 2018 году мэрия отдала под застройку участки и находящиеся на них дома в границах улиц Циолковского—Айвазовского—Авиационной—Московской. В 2020-м екатеринбуржцы вышли на митинг против сноса частного сектора под жилую многоэтажку. Им не нравились предложенные бизнесом суммы выкупа. В 2021 году часть поселка напротив ТЦ «Радуга Парк» тоже решили застроить. Возведение проекта было обозначено в новой части ВИЗа (в границах улиц Отрадной, Викулова и Репина). В июле этого года мэрия выпустила очередное распоряжение — о сносе 12 домов на улицах Московской и Фурманова. Правообладателям участков было дано 90 дней на предоставление подписанного соглашения об изъятии недвижимости (иначе суд). Теперь владельцы, которые отказались продавать свои дома, вынуждены жить в таких условиях. В сантиметрах от бани уже выкопан котлован Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители частных домов по улицам Хользунова и Московской (Цыганский поселок) в Екатеринбурге жалуются на невыносимые условия. Они отказались продавать застройщику свои участки и теперь не могут нормально парковаться, а по ночам вынуждены терпеть шум. «Мы живем в доме с сестрой, ей 49 лет, она ветеран боевых действий, прошла Чечню. Мой муж воевал в Абхазии. Мы вынуждены теперь воевать и тут? Застройщик рассуждает так: „Эти колхозники и так переживут, в гнилушках своих“. Так это наши гнилушки! В 2023 году представители [застройщика] приходили, предлагали выкупить участки меньше чем за полцены. Пытались купить у соседей за четыре миллиона, и куда эту сумму? Какой дом можно купить и где? Они шумят даже ночью, а утром невозможно выехать и заехать, их КАМАЗы и машины строителей занимают единственную дорогу», — поделилась с URA.RU одна из жительниц поселка Наталья. По ее словам, строители поставили туалеты к забору одного из жильцов. А на другом участке бригада якобы сломала часть забора, когда делала подкоп для котлована. И строители не стали восстанавливать его, говорит Наталья. «Мы каждый год думаем: садить чеснок или не садить. Я бы многое сделала, но не могу из-за этих работ, потому что непонятно, как дальше будет со стройкой. Если бы переезжать, я бы многие цветы выкопала, а если зимой [строители] начнут выгонять, ничего забрать не смогу…» — переживает Надежда Ильинична. Ее семья купила дом в Цыганском поселке еще в 1970 году. Застройщик сделал подкоп и рядом с ее участком. Теперь строительная техника вплотную работает каждый день. У Надежды Ильиничны есть огород, о котором она заботится круглый год. «Они просили, чтобы я теплицу отдала якобы в аренду. Сделали уже такой [большой] подкоп под мою землю! От забора даже тридцати сантиметров нет, оборудование стоит впритык. С огорода моего близкие кормятся. Накануне зять взял мешок овощей для своей семьи, у него пять человек! Для нас это огромное подспорье», — жалуется пенсионерка. Рядом с участком Надежды Ильиничны живет Валентина Александровна. На ее территории почти обрушилась баня из-за раскопок котлована. «Я боюсь за баню, мы ею пользуемся, и теперь даже страшно, она туда [в котлован] поползет, а я вместе с ней. В баню и сын с детьми ходят», — рассказала Валентина Александровна. Женщина живет в доме 52 года. Масштабная реновация Цыганского поселка длится уже шесть лет. В 2018 году мэрия отдала под застройку участки и находящиеся на них дома в границах улиц Циолковского—Айвазовского—Авиационной—Московской. В 2020-м екатеринбуржцы вышли на митинг против сноса частного сектора под жилую многоэтажку. Им не нравились предложенные бизнесом суммы выкупа. В 2021 году часть поселка напротив ТЦ «Радуга Парк» тоже решили застроить. Возведение проекта было обозначено в новой части ВИЗа (в границах улиц Отрадной, Викулова и Репина). В июле этого года мэрия выпустила очередное распоряжение — о сносе 12 домов на улицах Московской и Фурманова. Правообладателям участков было дано 90 дней на предоставление подписанного соглашения об изъятии недвижимости (иначе суд). Теперь владельцы, которые отказались продавать свои дома, вынуждены жить в таких условиях.