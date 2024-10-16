В Екатеринбург завезли почти две тонны зараженных помидоров из Узбекистана

В Екатеринбург 15 октября на склад временного хранения поступило 1,9 тонны помидоров из Узбекистана, в которых специалисты Россельхознадзора обнаружили опасный вирус. Всю продукцию было решено уничтожить, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«Выявлен факт заражения партии томатов объемом 1,9 тонны вирусом коричневой морщинистости плодов томата. Обнаружение карантинного объекта подтверждено протоколом лабораторной экспертизы Екатеринбургского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“», — следует из сообщения.
Отмечается, что данный вирус поражает растения томатов и перца, однако для здоровья человека он не опасен. «Владелец продукции принял решение уничтожить зараженный товар», — пояснили в Россельхознадзоре.
Ранее в уральскую столицу завезли 21,6 тонны узбекских перцев, в части из которых обнаружили карантинного вредителя. В конце концов специалисты уничтожили 1,7 тонны продукции.
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