В Екатеринбург завезли почти две тонны зараженных помидоров из Узбекистана

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , помидоры
Все зараженные овощи уничтожили Фото:

В Екатеринбург 15 октября на склад временного хранения поступило 1,9 тонны помидоров из Узбекистана, в которых специалисты Россельхознадзора обнаружили опасный вирус. Всю продукцию было решено уничтожить, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Выявлен факт заражения партии томатов объемом 1,9 тонны вирусом коричневой морщинистости плодов томата. Обнаружение карантинного объекта подтверждено протоколом лабораторной экспертизы Екатеринбургского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“», — следует из сообщения.

Отмечается, что данный вирус поражает растения томатов и перца, однако для здоровья человека он не опасен. «Владелец продукции принял решение уничтожить зараженный товар», — пояснили в Россельхознадзоре.

Ранее в уральскую столицу завезли 21,6 тонны узбекских перцев, в части из которых обнаружили карантинного вредителя. В конце концов специалисты уничтожили 1,7 тонны продукции.

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В Екатеринбург 15 октября на склад временного хранения поступило 1,9 тонны помидоров из Узбекистана, в которых специалисты Россельхознадзора обнаружили опасный вирус. Всю продукцию было решено уничтожить, рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Выявлен факт заражения партии томатов объемом 1,9 тонны вирусом коричневой морщинистости плодов томата. Обнаружение карантинного объекта подтверждено протоколом лабораторной экспертизы Екатеринбургского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“», — следует из сообщения. Отмечается, что данный вирус поражает растения томатов и перца, однако для здоровья человека он не опасен. «Владелец продукции принял решение уничтожить зараженный товар», — пояснили в Россельхознадзоре. Ранее в уральскую столицу завезли 21,6 тонны узбекских перцев, в части из которых обнаружили карантинного вредителя. В конце концов специалисты уничтожили 1,7 тонны продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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