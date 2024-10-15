15 октября 2024

В Нижневартовске силовики задержали скандального экс-подрядчика, подозреваемого в коррупции

В ХМАО силовики задержали скандального экс-подрядчика по подозрению в коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики задержали скандального подрядчика властей Нижневартовска
Силовики задержали скандального подрядчика властей Нижневартовска Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) силовики задержали скандального экс-подрядчика, главу «Комбината питания соцучреждений» Владимира Валетова. Ему вменяется превышение должностных полномочий, сообщил URA.RU. источник, близкий к силовым структурам.

«Сегодня [16 октября] Валетов был задержан силовиками. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ „превышение должностных полномочий. Решается вопрос о взятии его под стражу“, — сообщил агентству инсайдер.

URA.RU обратилось в пресс-службу Следственного комитета ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Сторона защиты Валетова также пообещала прокомментировать свою позицию позднее.

Ранее агентство писало, что скандального подрядчика властей Нижневартовска лишили прав и отправили в отставку. Его поймали сотрудники ДПС по подозрению в употреблении запрещенных веществ за рулем личной «Ауди».

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В Нижневартовске (ХМАО) силовики задержали скандального экс-подрядчика, главу «Комбината питания соцучреждений» Владимира Валетова. Ему вменяется превышение должностных полномочий, сообщил URA.RU. источник, близкий к силовым структурам. «Сегодня [16 октября] Валетов был задержан силовиками. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ „превышение должностных полномочий. Решается вопрос о взятии его под стражу“, — сообщил агентству инсайдер. URA.RU обратилось в пресс-службу Следственного комитета ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Сторона защиты Валетова также пообещала прокомментировать свою позицию позднее. Ранее агентство писало, что скандального подрядчика властей Нижневартовска лишили прав и отправили в отставку. Его поймали сотрудники ДПС по подозрению в употреблении запрещенных веществ за рулем личной «Ауди».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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