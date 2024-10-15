В Нижневартовске силовики задержали скандального экс-подрядчика, подозреваемого в коррупции

В Нижневартовске (ХМАО) силовики задержали скандального экс-подрядчика, главу «Комбината питания соцучреждений» Владимира Валетова. Ему вменяется превышение должностных полномочий, сообщил URA.RU. источник, близкий к силовым структурам.
«Сегодня [16 октября] Валетов был задержан силовиками. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ „превышение должностных полномочий. Решается вопрос о взятии его под стражу“, — сообщил агентству инсайдер.
URA.RU обратилось в пресс-службу Следственного комитета ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Сторона защиты Валетова также пообещала прокомментировать свою позицию позднее.
Ранее агентство писало, что скандального подрядчика властей Нижневартовска лишили прав и отправили в отставку. Его поймали сотрудники ДПС по подозрению в употреблении запрещенных веществ за рулем личной «Ауди».
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