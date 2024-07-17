Скандального подрядчика властей Нижневартовска (ХМАО) Владимира Валетова лишили прав. Главу «Комбината питания соцучреждений» поймали сотрудники ДПС по подозрению в употреблении запрещенных веществ за рулем личной «Ауди». Он отказался от медосвидетельствования, и дело ушло в суд. Валетов, несмотря на опыт в адвокатуре, по данным источников URA.RU, не смог отстоять свое водительское удостоверение.
«Валетова остановили по наводке. Кто-то сообщил, что он управляет автомобилем с „перебитыми“ номерами, находясь в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования Валетов отказался, и права свои в суде отстоять не смог», — сообщил инсайдер.
На сайте мирового суда не указано решение по делу об административном нарушении. Однако фамилия Валетова там есть, он привлекался по ч.1 ст.12.6 КоАП РФ.
По словам инсайдера, после эпизода с ДПС мэрия все же приняла решение убрать Валетова с поста директора КПСУ. «Проверка выявила нарушения в контрактах по школьному питанию (закупку продуктов по цене, в несколько раз превышающей рыночную), и прокурор Нижневартовска Александр Еременко потребовал уволить Валетова по утрате доверия. Однако он ушел по собственному желанию и получил отступные — более 300 тысяч рублей. Администрация посчитала, что он успешно выполнял все KPI», — сообщает инсайдер.
В открытых базах ЕГРЮЛ указано, что КПСУ сменил руководителя. Исполняющим обязанности директора акционерного общества стала некая Любовь Павлющенко. В пресс-службу мэрии Нижневартовска направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что прокурор потребовал уволить Валетова и совет директоров КПСУ. После этого в администрации города начали муссироваться слухи об отставке главы департамента образования Светланы Князевой, а ФАС обнаружила признаки картельного сговора между КПСУ и одной из школ города.
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