В центре Екатеринбурга продлили перекрытие улицы до июня 2025-го

16 октября 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Работы не влияют на маршруты общественного транспорта Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге застройщик продлил перекрытие улицы Антона Валека до 1 июня 2025 года. Изначально ограничения вводили до 31 октября 2024-го, рассказали в пресс-службе мэрии. «УГМК-Навигатор» продлевает сроки закрытия движения автомобильного транспорта по улице Антона Валека, от улицы Урицкого до улицы Володарского, до 1 июня 2025 года, пояснили в горадминистрации. Там идет стройка многофункционального центра, после которой рабочим предстоит благоустроить улицу. Проезд перекрыли еще 1 июля. Закрытый участок можно объехать по улицам Володарского — Антона Валека — 8 Марта; Февральской Революции — Урицкого; Жукова — Антона Валека, 12 — Вайнера — проспект Ленина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге застройщик продлил перекрытие улицы Антона Валека до 1 июня 2025 года. Изначально ограничения вводили до 31 октября 2024-го, рассказали в пресс-службе мэрии. «УГМК-Навигатор» продлевает сроки закрытия движения автомобильного транспорта по улице Антона Валека, от улицы Урицкого до улицы Володарского, до 1 июня 2025 года, пояснили в горадминистрации. Там идет стройка многофункционального центра, после которой рабочим предстоит благоустроить улицу. Проезд перекрыли еще 1 июля. Закрытый участок можно объехать по улицам Володарского — Антона Валека — 8 Марта; Февральской Революции — Урицкого; Жукова — Антона Валека, 12 — Вайнера — проспект Ленина.