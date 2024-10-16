В центре Екатеринбурга продлили перекрытие улицы до июня 2025-го

В Екатеринбурге застройщик продлил перекрытие улицы Антона Валека до 1 июня 2025 года. Изначально ограничения вводили до 31 октября 2024-го, рассказали в пресс-службе мэрии.
«УГМК-Навигатор» продлевает сроки закрытия движения автомобильного транспорта по улице Антона Валека, от улицы Урицкого до улицы Володарского, до 1 июня 2025 года, пояснили в горадминистрации. Там идет стройка многофункционального центра, после которой рабочим предстоит благоустроить улицу.
Проезд перекрыли еще 1 июля. Закрытый участок можно объехать по улицам Володарского — Антона Валека — 8 Марта; Февральской Революции — Урицкого; Жукова — Антона Валека, 12 — Вайнера — проспект Ленина.
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В Екатеринбурге застройщик продлил перекрытие улицы Антона Валека до 1 июня 2025 года. Изначально ограничения вводили до 31 октября 2024-го, рассказали в пресс-службе мэрии. «УГМК-Навигатор» продлевает сроки закрытия движения автомобильного транспорта по улице Антона Валека, от улицы Урицкого до улицы Володарского, до 1 июня 2025 года, пояснили в горадминистрации. Там идет стройка многофункционального центра, после которой рабочим предстоит благоустроить улицу. Проезд перекрыли еще 1 июля. Закрытый участок можно объехать по улицам Володарского — Антона Валека — 8 Марта; Февральской Революции — Урицкого; Жукова — Антона Валека, 12 — Вайнера — проспект Ленина.