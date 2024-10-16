В центре Екатеринбурга продлили перекрытие улицы до июня 2025-го

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт дорог в центре. Екатеринбург , дорожные знаки, дорожный ремонт, ограничение скорости, ремонт дороги, улица сакко и ванцетти
Работы не влияют на маршруты общественного транспорта Фото:

В Екатеринбурге застройщик продлил перекрытие улицы Антона Валека до 1 июня 2025 года. Изначально ограничения вводили до 31 октября 2024-го, рассказали в пресс-службе мэрии.

«УГМК-Навигатор» продлевает сроки закрытия движения автомобильного транспорта по улице Антона Валека, от улицы Урицкого до улицы Володарского, до 1 июня 2025 года, пояснили в горадминистрации. Там идет стройка многофункционального центра, после которой рабочим предстоит благоустроить улицу.

Проезд перекрыли еще 1 июля. Закрытый участок можно объехать по улицам Володарского — Антона Валека — 8 Марта; Февральской Революции — Урицкого; Жукова — Антона Валека, 12 — Вайнера — проспект Ленина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге застройщик продлил перекрытие улицы Антона Валека до 1 июня 2025 года. Изначально ограничения вводили до 31 октября 2024-го, рассказали в пресс-службе мэрии. «УГМК-Навигатор» продлевает сроки закрытия движения автомобильного транспорта по улице Антона Валека, от улицы Урицкого до улицы Володарского, до 1 июня 2025 года, пояснили в горадминистрации. Там идет стройка многофункционального центра, после которой рабочим предстоит благоустроить улицу. Проезд перекрыли еще 1 июля. Закрытый участок можно объехать по улицам Володарского — Антона Валека — 8 Марта; Февральской Революции — Урицкого; Жукова — Антона Валека, 12 — Вайнера — проспект Ленина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...