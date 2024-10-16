Песков посоветовал Кадырову обратиться в полицию из-за заказа его убийства

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил о попытке покушения не него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла отказался комментировать эту ситуацию, отметив, что в случае реальной угрозы Кадырову следует обратиться в правоохранительные органы.
«Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы», — заявил Песков. Он добавил, что других комментариев по данному вопросу быть не может. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Рамзан Кадыров 10 октября обвинил депутатов Госдумы Бекхана Барахоева, Ризвана Курбанова и сенатора Сулеймана Керимова в заказе его убийства. Он пригрозил им кровной местью, если они не докажут свою непричастность. Кадыров заявил, что располагает свидетелями, подтверждающими подготовку заказа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.