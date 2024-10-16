Песков посоветовал Кадырову обратиться в полицию из-за заказа его убийства

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Кадырову следует обратиться к правоохранителям, заявил Песков Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил о попытке покушения не него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла отказался комментировать эту ситуацию, отметив, что в случае реальной угрозы Кадырову следует обратиться в правоохранительные органы.

«Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы», — заявил Песков. Он добавил, что других комментариев по данному вопросу быть не может. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Рамзан Кадыров 10 октября обвинил депутатов Госдумы Бекхана Барахоева, Ризвана Курбанова и сенатора Сулеймана Керимова в заказе его убийства. Он пригрозил им кровной местью, если они не докажут свою непричастность. Кадыров заявил, что располагает свидетелями, подтверждающими подготовку заказа.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил о попытке покушения не него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла отказался комментировать эту ситуацию, отметив, что в случае реальной угрозы Кадырову следует обратиться в правоохранительные органы. «Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы», — заявил Песков. Он добавил, что других комментариев по данному вопросу быть не может. Его слова передает корреспондент URA.RU. Рамзан Кадыров 10 октября обвинил депутатов Госдумы Бекхана Барахоева, Ризвана Курбанова и сенатора Сулеймана Керимова в заказе его убийства. Он пригрозил им кровной местью, если они не докажут свою непричастность. Кадыров заявил, что располагает свидетелями, подтверждающими подготовку заказа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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