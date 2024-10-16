Кремль — URA.RU: помощь Украине противоречит интересам Европы

Песков заявил, что Европа начала испытывать сложности из-за помощи Украины
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил последствия помощи Украине со стороны Европы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил последствия помощи Украине со стороны Европы Фото:

Помощь Украине противоречит экономическим интересам Европы. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU дефицит бюджетов Франции и Германии из-за мобилизации военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Ну, действительно, мы видим, что многие европейские страны начали испытывать определенные затруднения в плане мобилизации возможностей своего ВПК. Эта мобилизация возможностей ради эфемерных целей противоречит интересам экономического развития этих стран. И явно потенциал многих этих стран не рассчитан на такие усилия. Главное, что, конечно, со временем, мы надеемся, понимание ненужности таких трат будет более энергично достигать все большего количества адресатов», — заявил Песков.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция не сможет выполнить обещание о предоставлении помощи Украине в полном объеме из-за дефицита бюджета страны. Аналогичные трудности испытывает и Германия.

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Помощь Украине противоречит экономическим интересам Европы. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU дефицит бюджетов Франции и Германии из-за мобилизации военно-промышленного комплекса (ВПК). «Ну, действительно, мы видим, что многие европейские страны начали испытывать определенные затруднения в плане мобилизации возможностей своего ВПК. Эта мобилизация возможностей ради эфемерных целей противоречит интересам экономического развития этих стран. И явно потенциал многих этих стран не рассчитан на такие усилия. Главное, что, конечно, со временем, мы надеемся, понимание ненужности таких трат будет более энергично достигать все большего количества адресатов», — заявил Песков. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция не сможет выполнить обещание о предоставлении помощи Украине в полном объеме из-за дефицита бюджета страны. Аналогичные трудности испытывает и Германия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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