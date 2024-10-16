В Кремле назвали главную составляющую «мирного плана Украины»: эксклюзивные заявления Пескова

Песков: Зеленский намерен воевать с Россией до последнего украинца

16 октября 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков подчеркнул, что страны Запада несут потери в ВПК из-за конфликта на Украине Фото: Даниил Глухов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле отметили, что Европа уже столкнулась с негативными последствиями украинской поддержки. В частности, страдает их военно-промышленный комплекс. В свою очередь, украинский глава Владимир Зеленский готов продолжать конфликт с РФ до последнего боеспособного гражданина. Эти и другие заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Песков — в материале URA.RU. Кремль об украинском конфликте Официальный представитель Кремля Песков подчеркнул, что военная и финансовая поддержка Украине противоречит экономическим интересам Европы. Это, например, привело к тому, что бюджет Франции и Германии стал дефицитным из-за мобилизации военно-промышленного комплекса (ВПК). Песков выразил надежду, что со временем все больше стран Запада начнут осознавать это и их помощь Киеву заметно снизится. В Кремле также прокомментировали «мирный план» Зеленского, который тот представил в Раде 16 октября. По словам пресс-секретаря российского президента, этот план направлен не на прекращение конфликта, а наоборот — эскалацию. Песков охарактеризовал соответствующую мирную инициативу как эфемерную. Основные пункты включают использование ракет Киевом для ударов по российским территориям и в целом — сосредоточение боевых сил Украины на стратегических точках. Песков подчеркнул, что Зеленский намерен продолжать боевые действия «до последнего украинца». Россия уважает позиции других стран Казахстан решил воздержаться от вступления в объединение стран БРИКС и Россия с уважением отнеслась к позиции своего партнера. С таким тезисом выступил Песков во время общения с журналистами. При этом он добавил, что РФ с удовольствием ожидает визита Казахстана в Казань для участия в саммите в формате «БРИКС плюс». Песков также прокомментировал потенциальное участие Сербии в саммите БРИКС. Он отметил, что Белград примет те решения, которые наилучшим образом соответствуют интересам сербского народа, несмотря на давление со стороны стран Запада. Песков дал житейский совет Кадырову В Кремле прокомментировали недавние заявления чеченского лидера Рамзана Кадырова по поводу того, что на того готовили покушения. Песков отметил, что любой гражданин страны имеет право обратиться в полицию если опасается за свою жизнь. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил о попытке покушения не него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту ситуацию, отметив, что в случае реальной угрозы Кадырову следует обратиться в правоохранительные органы. Кризисное время международного спорта Дмитрий Песков также прокомментировал уход Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР). Он отметил, что решение о том, кто возглавит ОКР остается за спортивными властями. Тем не менее он отметил, что сейчас сложился довольно кризисный период для российских олимпийских спортсменов, тем не менее российские власти делали все для своих спортсменов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле отметили, что Европа уже столкнулась с негативными последствиями украинской поддержки. В частности, страдает их военно-промышленный комплекс. В свою очередь, украинский глава Владимир Зеленский готов продолжать конфликт с РФ до последнего боеспособного гражданина. Эти и другие заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Песков — в материале URA.RU. Официальный представитель Кремля Песков подчеркнул, что военная и финансовая поддержка Украине противоречит экономическим интересам Европы. Это, например, привело к тому, что бюджет Франции и Германии стал дефицитным из-за мобилизации военно-промышленного комплекса (ВПК). Песков выразил надежду, что со временем все больше стран Запада начнут осознавать это и их помощь Киеву заметно снизится. В Кремле также прокомментировали «мирный план» Зеленского, который тот представил в Раде 16 октября. По словам пресс-секретаря российского президента, этот план направлен не на прекращение конфликта, а наоборот — эскалацию. Песков охарактеризовал соответствующую мирную инициативу как эфемерную. Основные пункты включают использование ракет Киевом для ударов по российским территориям и в целом — сосредоточение боевых сил Украины на стратегических точках. Песков подчеркнул, что Зеленский намерен продолжать боевые действия «до последнего украинца». Казахстан решил воздержаться от вступления в объединение стран БРИКС и Россия с уважением отнеслась к позиции своего партнера. С таким тезисом выступил Песков во время общения с журналистами. При этом он добавил, что РФ с удовольствием ожидает визита Казахстана в Казань для участия в саммите в формате «БРИКС плюс». Песков также прокомментировал потенциальное участие Сербии в саммите БРИКС. Он отметил, что Белград примет те решения, которые наилучшим образом соответствуют интересам сербского народа, несмотря на давление со стороны стран Запада. В Кремле прокомментировали недавние заявления чеченского лидера Рамзана Кадырова по поводу того, что на того готовили покушения. Песков отметил, что любой гражданин страны имеет право обратиться в полицию если опасается за свою жизнь. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил о попытке покушения не него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту ситуацию, отметив, что в случае реальной угрозы Кадырову следует обратиться в правоохранительные органы. Дмитрий Песков также прокомментировал уход Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР). Он отметил, что решение о том, кто возглавит ОКР остается за спортивными властями. Тем не менее он отметил, что сейчас сложился довольно кризисный период для российских олимпийских спортсменов, тем не менее российские власти делали все для своих спортсменов.