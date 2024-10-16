Песков ответил на вопрос URA.RU о нежелании Казахстана вступать в БРИКС

Казахстан самостоятельно решает о том, в каких международных организациях и в каком формате участвовать. Мнение Кремля о позиции соседней страны по вступлению в БРИКС сообщил URA.RU пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«С уважением [относимся]. Казахстан, наш друг, наш стратегический партнер, наш союзник, мы дорожим нашими отношениями. Казахстан сам принимает решение о формате своего участия в тех или иных организациях», — заявил Песков.
БРИКС не пытается заместить ООН, а наоборот, дополняет организацию, пояснил пресс-секретарь президента России. Участие президента Казахстана в саммите в Казани будет большим вкладом в развитие регионального и международного сотрудничества, отметил Песков. «Мы с нетерпением ждем приезда президента Казахстана в Казань для участия в формате „БРИКС плюс/аутрич“, — добавил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что республика в обозримом будущем воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС. По его словам, страна отдает предпочтение ООН как универсальной и безальтернативной международной организации.
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