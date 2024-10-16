Песков ответил на вопрос URA.RU о нежелании Казахстана вступать в БРИКС

Песков заявил, что Россия уважает позицию Казахстана по БРИКС
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о позиции Казахстана по БРИКС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о позиции Казахстана по БРИКС Фото:

Казахстан самостоятельно решает о том, в каких международных организациях и в  каком формате участвовать. Мнение Кремля о позиции соседней страны по вступлению в БРИКС сообщил URA.RU пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С уважением [относимся]. Казахстан, наш друг, наш стратегический партнер, наш союзник, мы дорожим нашими отношениями. Казахстан сам принимает решение о формате своего участия в тех или иных организациях», — заявил Песков.

БРИКС не пытается заместить ООН, а наоборот, дополняет организацию, пояснил пресс-секретарь президента России. Участие президента Казахстана в саммите в Казани будет большим вкладом в развитие регионального и международного сотрудничества, отметил Песков. «Мы с нетерпением ждем приезда президента Казахстана в Казань для участия в формате „БРИКС плюс/аутрич“, — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что республика в обозримом будущем воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС. По его словам, страна отдает предпочтение ООН как универсальной и безальтернативной международной организации.

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Казахстан самостоятельно решает о том, в каких международных организациях и в  каком формате участвовать. Мнение Кремля о позиции соседней страны по вступлению в БРИКС сообщил URA.RU пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «С уважением [относимся]. Казахстан, наш друг, наш стратегический партнер, наш союзник, мы дорожим нашими отношениями. Казахстан сам принимает решение о формате своего участия в тех или иных организациях», — заявил Песков. БРИКС не пытается заместить ООН, а наоборот, дополняет организацию, пояснил пресс-секретарь президента России. Участие президента Казахстана в саммите в Казани будет большим вкладом в развитие регионального и международного сотрудничества, отметил Песков. «Мы с нетерпением ждем приезда президента Казахстана в Казань для участия в формате „БРИКС плюс/аутрич“, — добавил Песков. Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что республика в обозримом будущем воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС. По его словам, страна отдает предпочтение ООН как универсальной и безальтернативной международной организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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