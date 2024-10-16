Число кандидатов в мэры Челябинска увеличилось до шестнадцати

16 октября 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Число желающих стать мэром увеличилось до шестнадцати Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 Число кандидатов в мэры Челябинска выросло до шестнадцати. К ранее заявившимся 12 кандидатам 16 октября добавились еще четыре. «Нечепорук Александр Викторович, 1960 года рождения, пенсионер. Сидорович Павел Михайлович, 1986 года рождения, Учебная авиационная база (УАвБ), штурман. Камаев Александр Константинович, 1990 года рождения, Управление капитального строительства администрации города Челябинска, начальник отдела контрактной службы. Жолобов Павел Петрович, 1984 года рождения, АО „Птицефабрика Челябинская“, заместитель генерального директора, депутат законодательного собрания Челябинской области», — сообщается в разделе о кандидатах на сайте гордумы. Ранее на конкурс по отбору кандидатур на пост мэра Челябинска выдвинулось 12 человек. Среди них — экс депутат гордумы Владимир Корнев и бывший вице-мэр, глава Калининского района Владимир Шамне. Документы на конкурс будут принимать до 17 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число кандидатов в мэры Челябинска выросло до шестнадцати. К ранее заявившимся 12 кандидатам 16 октября добавились еще четыре. «Нечепорук Александр Викторович, 1960 года рождения, пенсионер. Сидорович Павел Михайлович, 1986 года рождения, Учебная авиационная база (УАвБ), штурман. Камаев Александр Константинович, 1990 года рождения, Управление капитального строительства администрации города Челябинска, начальник отдела контрактной службы. Жолобов Павел Петрович, 1984 года рождения, АО „Птицефабрика Челябинская“, заместитель генерального директора, депутат законодательного собрания Челябинской области», — сообщается в разделе о кандидатах на сайте гордумы. Ранее на конкурс по отбору кандидатур на пост мэра Челябинска выдвинулось 12 человек. Среди них — экс депутат гордумы Владимир Корнев и бывший вице-мэр, глава Калининского района Владимир Шамне. Документы на конкурс будут принимать до 17 октября.