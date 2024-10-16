Бастрыкин поручил проверить навязавшую челябинке кредит музыкальную школу

16 октября 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Жительница Челябинска ради уроков вокала взяла кредит на 46 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей 18-летней челябинки, которая вернулась с пробного занятия по вокалу с кредитом. По поручению руководителя ведомства частую школу проверят. Об этом сообщила пресс-служба Следкома. «Несколько федеральных телеканалов сообщили возможных противоправных действиях в отношении жительницы Челябинской области. В них говорилось, что в частной музыкальной школе под видом рассрочки девушку вынудили заключить кредитный договор. Александр Бастрыкин поручил организовать проверку», — написала пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Процессуальную проверку проведет руководитель следственного управления по Челябинской области Алексей Колбасин. Он должен будет предоставить по ее результатам доклад. Ранее URA.RU сообщало, что девушка отправилась на пробное занятие по вокалу. После урока ее вынудили заключить кредитный договор на 46 тысяч рублей. Обманутая челябинка написала заявление о расторжении договора займа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей 18-летней челябинки, которая вернулась с пробного занятия по вокалу с кредитом. По поручению руководителя ведомства частую школу проверят. Об этом сообщила пресс-служба Следкома. «Несколько федеральных телеканалов сообщили возможных противоправных действиях в отношении жительницы Челябинской области. В них говорилось, что в частной музыкальной школе под видом рассрочки девушку вынудили заключить кредитный договор. Александр Бастрыкин поручил организовать проверку», — написала пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Процессуальную проверку проведет руководитель следственного управления по Челябинской области Алексей Колбасин. Он должен будет предоставить по ее результатам доклад. Ранее URA.RU сообщало, что девушка отправилась на пробное занятие по вокалу. После урока ее вынудили заключить кредитный договор на 46 тысяч рублей. Обманутая челябинка написала заявление о расторжении договора займа.