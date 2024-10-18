«У убегающего одна дорога, у догоняющих — тысячи»: челябинские криминалисты раскрыли секреты работы. Видео

Служба следователей-криминалистов отмечает 70 лет со дня образования

19 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Служба следователей-криминалистов продолжает модернизироваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России 19 октября отмечает свою 70-ю годовщину Служба следователей-криминалистов. На сегодняшний день эти специалисты остались лишь в Следственном Комитете РФ. Корреспонденты URA.RU встретились с представителями профессии в канун праздника. Можно ли обмануть полиграф, есть ли преступления, которые невозможно раскрыть, как выглядит идеальное преступление — в материале агентства. «Обмани меня, если сможешь» «Как обмануть полиграф?», — таким вопросом хотя бы раз задавался любой человек. Старший специалист отдала криминалистики СУ СКР по Челябинской области Елена Булгакова с полной уверенностью отвечает, что сделать это невозможно. «Интернет выдает людям кучу простых способов, как якобы можно обмануть полиграф. Например, давить пальцами ног на пол, прийти с кнопкой в ботинке, прикусывать язык, ну или наглотаться каких-то таблеток. Все эти способы достаточно простые и при исследовании реакции видны», — отмечает в разговоре с URA.RU Булгакова. Полиграф «Диана» — российская разработка. Представляет собой блок сбора данных, от которого выходят датчики: два датчика дыхания, датчик потоотделение, дачтик пульса, датчики движения. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По ее словам, перед прохождением полиграфа каждому из испытуемых рассказывают дальнейший план развития событий. Это играет на руку следователям, так как лишает испытуемого соблазна постараться противостоять аппарату. К тому же, попытки это сделать выдают в человеке желание скрыть что-либо. Сложные же способы, по словам Булгаковой, обычному человеку практически неподвластны. Их необходимо тренировать годами. В основном, их обучают сотрудников спецслужб. Непричастный тоже боится Многие люди боятся, что в результате ошибки полиграфа на них «повесят» чужую вину. Криминалист также развеивает этот миф. «У причастного к преступлению человека внимание сконцентрировано. Он точно знает, чего боится. Он не хочет, чтобы выявилось, что он, допустим, нанес удар ножом. Его страх совершенно четкий и определенный. Непричастный же человек боится, что следователь подумает о его причастности, боится, что о нем подумают плохо. Этот страх рассеянный, он не сосредоточен в одной точке. Человек боится всего понемногу: вопросов, полиграфолога, датчиков. И у него внимание рассеивается. Соответственно, реакция будет выглядеть совершенно по-другому», — рассказывает Булгакова. Рубрика «Эксперименты»! Корреспондент URA.RU не мог не испытать аппарат на себе. Подключение к датчикам заняло несколько минут. После его усадили в удобное кресло и начали задавать вопросы. Первые три из них были обыденными: про образование и работу. Корреспондент без раздумий отвечал на них. Внезапно прозвучал вопрос про начальника. Он заставил испытуемого смутиться и начать раздумывать над ответом — аппарат тут же показал реакцию. По итогу исследования из пяти ответов ложным оказался только один. Думаем, читателям не надо объяснять, какой именно. Профессионалы своего дела Работа криминалиста у всех ассоциируется с трупами, кровью, расчлененкой. Все это в той или иной мере встречается. Но по словам старшего следователя-криминалиста отдела криминалистики СУ СКР по Челябинской области Михаила Смолина, в любой обстановке криминалист должен оставаться профессионалом. Это самый прямой путь к установлению истины. «В начале расследования следователь находится в ситуации, когда он не знает ничего, или почти ничего. А задача стоит знать все, либо почти все. Как говорится, у убегающего одна дорога, у догоняющих — тысячи. И задача следователя состоит в том, чтобы пройти по конкретному пути, по которому в том или ином случае прошел человек. То есть построить следственную версию событий», — отмечает Смолин. Создание модели действий преступника В качестве примера действий криминалиста на месте предполагаемого преступления Смолин привел реальную ситуацию, произошедшую в одном из сел Кунашакского района. Там вооруженный охотничьим ружьем мужчина устроил стрельбу по жителям. Но при задержании версии разошлись: зачинщик утверждал, что стрелял в воздух, потерпевшие — что стрелял по ним. Чтобы разобраться с классификацией необходимо восстановить цепочку всех событий. Этим и занимаются криминалисты. «Мы восстанавливаем место происшествия: где находился стрелявший, где находились потерпевшие. Также берем данные о том, куда он направлял оружие и получается угол, сектор определенный», — рассказывает криминалист. Далее этот сектор осматривается. На нем находят дробины, которые также необходимо изучить, чтобы понять от того ли они оружия. Назначается целый комплекс экспертиз, которые подтверждают созданную следователями модель. А именно: зачинщик направлял оружие на людей, то есть мог кого-то убить. «Следователь не приезжает туда, где хорошо. Следователь приезжает туда, где плохо» Говоря о профессиональных качествах криминалиста, Смолин выделяет готовность воспринимать мир таким, какой он есть, понимание того, что проблемы случаются. И следователь должен быть готов принять участие в их решении. «Не существует профессиональной деятельности, где все бы нравилось и радовало. Тогда бы это называлось хобби. Не бывает следователя, который может выбирать на какое, скажем, убийство ему выезжать: в замке или в лачуге… На экономическое преступление с белыми воротничками я поеду, а туда, где льется кровь и хрустят кости, не-не-не, фу-фу-фу….такого не бывает», — отмечает собеседник. По его словам, следователь не приезжает туда, где хорошо. Следователь приезжает туда, где плохо. А следователь следственного комитета приезжает туда, где все совсем плохо. И если он не готов лично столкнуться с человеческой бедой, то эта работа не для него. Преступления, которые невозможно раскрыть «Объективно, таких преступлений нет», — кратко ответил на этот вопрос Смолин. По его словам, любое преступление рано или поздно будет раскрыто. Подтверждение тому — преступления прошлых лет, которые успешно удалось раскрыть сегодня. Но и здесь есть нюанс. «Вопрос в том, какие ресурсы на это раскрытие нужно затратить. Временные и человеческие. Абсолютно бесплатных в плане затрат ресурсов раскрытий не бывает. Но единственный способ существенно снизить эти затраты — это организовать качественную работу в ходе первоначальных следственных действий. Прежде всего работу по осмотру места происшествия», — отметил криминалист. Современная криминалистика и переход преступности в цифровой формат Криминалистика идет в ногу со временем и старается перенимать, адаптировать под свои нужды создающиеся технологии. Но и преступность также трансформируется, все чаще уходя в цифру. Как отметил в разговоре с журналистами руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Челябинской области Василий Горбунов, сегодня отмечается спад контактных преступлений. Теперь большинство злоумышленников действуют скрытно в сети. Точнее пытаются действовать скрытно. По словам Василия Горбунова (на фото), криминалистика всегда идет в ногу со временем. В ней используются самые передовые научно-технические достижения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «На сегодняшний день существует программное обеспечение, которое позволяет узнать о человеке в сети практически все. Это могут быть данные его телефонных разговоров, активность банковских счетов, передвижение транспортного средства и другие», — рассказывает Горбунов. Изучение и сопоставление полученных данных занимает время, но таким образом следователи могут вычислить злоумышленника вплоть до его квартиры и нагрянуть к нему с обыском и задержанием. Так что, если ты совершил киберпреступление и пытаешься избежать ответственности, закрыв профиль в социальных сетях, знай — это все бессмысленно. К тебе приведут другие следы, которые ты оставил в сети. Как удалить себя из интернета Сейчас некоторые могли подумать, что для того, чтобы о тебе не узнали — можно удалить свои профили в социальных сетях. Но это не так. Ведь цифровой след, в отличие от обычного, никак не стереть. Один раз попав в базу интернета — ты остаешься в ней навсегда. «У вас только один шанс — это не пользоваться телефоном, не пользоваться интернетом. А в мегаполисе это нереально», — отмечает руководитель отдела. Возможно ли раскрыть идеальное преступление Представьте: квартира, труп и больше ничего. Нет ни следов, ни орудия убийства, ни свидетелей. Тупик? Нет! «Преступников, которые не оставляли бы следы, не бывает», — отвечает начальник отдела криминалистики СКР по Челябинской области Горбунов. По его словам, сегодня не бывает преступлений, которые возможно как-то скрыть. «Как бы тщательно не планировал человек какое-либо преступление, нужно понимать, что эту подготовительную деятельность можно зафиксировать. Это тоже следы», — отмечает Горбунов. К тому же сегодня при подготовке так называемого идеального преступления нереально не пользоваться средствами связи и не попасть ни под одну видеокамеру. Но в любом случае все зависит от въедливости, скрупулезности криминалиста. Искусственный интеллект в криминалистике Внедрение искусственного интеллекта в работу следователей-криминалистов — лишнее подтверждение слов о том, что профессия не стоит на месте и старается адаптироваться под условия и возможности времени. И есть уже реальные результаты такого внедрения. Новость по теме Погибшего челябинского подростка нашли, повторно просмотрев запись с БПЛА Например, подростка Арслана Мохаммади, потерявшего в Еткульском районе, искали не только силами людей. При поисках также пользовались искусственным интеллектом. По словам Горбунова, квадрокоптер сделал около 25 тысяч кадров местности. Изучить такой объем материалов вручную было нереально, поэтому приняли решение загрузить снимки в специальный софт с искусственным интеллектом. В итоге компьютер выдал точки, где может находиться подросток. В одной из них его нашли. К сожалению, мальчик уже был мертв. «Одна из задач следователей-криминалистов, это как раз внедрение в практику раскрытия и расследования преступлений современных, новых технологий, адаптация каких-то вещей, которые используются в других отраслях, в других сферах жизнедеятельности. Поэтому у нас еще все впереди», — отметил Горбунов. Всегда готов! Криминалисты, как и представители других профессий, постоянно должны повышать уровень своей подготовки, квалификации. В день встречи с корреспондентами URA.RU у них как раз были запланированы учения, на которых пригласили и журналистов. Специалисты разворачивали световую башню, пневматический модуль, проводили тренировку со спецсредствами. Все это в той или иной степени используется криминалистами при проведении оперативных следственных мероприятий. К примеру, световую башню использовали при разоблачении банды, промышлявшей разбойными нападениями на таксистов. Один из участников банды в ночное время сообщил, что участвовал в сокрытии трупов потерпевших и заявил о готовности указать места. Промедление с поиском могло привести к отказу подозреваемого сотрудничать со следствием и существенно осложнило бы поиск трупов. Осмотр местности был проведен в ночное время, развертывание световой башни позволило обнаружить участки криминального захоронения и обнаружить трупы потерпевших. Ни одно особо тяжкое преступление не обходится без участия следователей-криминалистов. Именно эти специалисты помогают установить истину, собрать доказательства причастности того или иного лица. URA.RU присоединяется к поздравлениям представителей профессии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России 19 октября отмечает свою 70-ю годовщину Служба следователей-криминалистов. На сегодняшний день эти специалисты остались лишь в Следственном Комитете РФ. Корреспонденты URA.RU встретились с представителями профессии в канун праздника. Можно ли обмануть полиграф, есть ли преступления, которые невозможно раскрыть, как выглядит идеальное преступление — в материале агентства. «Как обмануть полиграф?», — таким вопросом хотя бы раз задавался любой человек. Старший специалист отдала криминалистики СУ СКР по Челябинской области Елена Булгакова с полной уверенностью отвечает, что сделать это невозможно. «Интернет выдает людям кучу простых способов, как якобы можно обмануть полиграф. Например, давить пальцами ног на пол, прийти с кнопкой в ботинке, прикусывать язык, ну или наглотаться каких-то таблеток. Все эти способы достаточно простые и при исследовании реакции видны», — отмечает в разговоре с URA.RU Булгакова. По ее словам, перед прохождением полиграфа каждому из испытуемых рассказывают дальнейший план развития событий. Это играет на руку следователям, так как лишает испытуемого соблазна постараться противостоять аппарату. К тому же, попытки это сделать выдают в человеке желание скрыть что-либо. Сложные же способы, по словам Булгаковой, обычному человеку практически неподвластны. Их необходимо тренировать годами. В основном, их обучают сотрудников спецслужб. Многие люди боятся, что в результате ошибки полиграфа на них «повесят» чужую вину. Криминалист также развеивает этот миф. «У причастного к преступлению человека внимание сконцентрировано. Он точно знает, чего боится. Он не хочет, чтобы выявилось, что он, допустим, нанес удар ножом. Его страх совершенно четкий и определенный. Непричастный же человек боится, что следователь подумает о его причастности, боится, что о нем подумают плохо. Этот страх рассеянный, он не сосредоточен в одной точке. Человек боится всего понемногу: вопросов, полиграфолога, датчиков. И у него внимание рассеивается. Соответственно, реакция будет выглядеть совершенно по-другому», — рассказывает Булгакова. Корреспондент URA.RU не мог не испытать аппарат на себе. Подключение к датчикам заняло несколько минут. После его усадили в удобное кресло и начали задавать вопросы. Первые три из них были обыденными: про образование и работу. Корреспондент без раздумий отвечал на них. Внезапно прозвучал вопрос про начальника. Он заставил испытуемого смутиться и начать раздумывать над ответом — аппарат тут же показал реакцию. По итогу исследования из пяти ответов ложным оказался только один. Думаем, читателям не надо объяснять, какой именно. Работа криминалиста у всех ассоциируется с трупами, кровью, расчлененкой. Все это в той или иной мере встречается. Но по словам старшего следователя-криминалиста отдела криминалистики СУ СКР по Челябинской области Михаила Смолина, в любой обстановке криминалист должен оставаться профессионалом. Это самый прямой путь к установлению истины. «В начале расследования следователь находится в ситуации, когда он не знает ничего, или почти ничего. А задача стоит знать все, либо почти все. Как говорится, у убегающего одна дорога, у догоняющих — тысячи. И задача следователя состоит в том, чтобы пройти по конкретному пути, по которому в том или ином случае прошел человек. То есть построить следственную версию событий», — отмечает Смолин. В качестве примера действий криминалиста на месте предполагаемого преступления Смолин привел реальную ситуацию, произошедшую в одном из сел Кунашакского района. Там вооруженный охотничьим ружьем мужчина устроил стрельбу по жителям. Но при задержании версии разошлись: зачинщик утверждал, что стрелял в воздух, потерпевшие — что стрелял по ним. Чтобы разобраться с классификацией необходимо восстановить цепочку всех событий. Этим и занимаются криминалисты. «Мы восстанавливаем место происшествия: где находился стрелявший, где находились потерпевшие. Также берем данные о том, куда он направлял оружие и получается угол, сектор определенный», — рассказывает криминалист. Далее этот сектор осматривается. На нем находят дробины, которые также необходимо изучить, чтобы понять от того ли они оружия. Назначается целый комплекс экспертиз, которые подтверждают созданную следователями модель. А именно: зачинщик направлял оружие на людей, то есть мог кого-то убить. Говоря о профессиональных качествах криминалиста, Смолин выделяет готовность воспринимать мир таким, какой он есть, понимание того, что проблемы случаются. И следователь должен быть готов принять участие в их решении. «Не существует профессиональной деятельности, где все бы нравилось и радовало. Тогда бы это называлось хобби. Не бывает следователя, который может выбирать на какое, скажем, убийство ему выезжать: в замке или в лачуге… На экономическое преступление с белыми воротничками я поеду, а туда, где льется кровь и хрустят кости, не-не-не, фу-фу-фу….такого не бывает», — отмечает собеседник. По его словам, следователь не приезжает туда, где хорошо. Следователь приезжает туда, где плохо. А следователь следственного комитета приезжает туда, где все совсем плохо. И если он не готов лично столкнуться с человеческой бедой, то эта работа не для него. «Объективно, таких преступлений нет», — кратко ответил на этот вопрос Смолин. По его словам, любое преступление рано или поздно будет раскрыто. Подтверждение тому — преступления прошлых лет, которые успешно удалось раскрыть сегодня. Но и здесь есть нюанс. «Вопрос в том, какие ресурсы на это раскрытие нужно затратить. Временные и человеческие. Абсолютно бесплатных в плане затрат ресурсов раскрытий не бывает. Но единственный способ существенно снизить эти затраты — это организовать качественную работу в ходе первоначальных следственных действий. Прежде всего работу по осмотру места происшествия», — отметил криминалист. Криминалистика идет в ногу со временем и старается перенимать, адаптировать под свои нужды создающиеся технологии. Но и преступность также трансформируется, все чаще уходя в цифру. Как отметил в разговоре с журналистами руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Челябинской области Василий Горбунов, сегодня отмечается спад контактных преступлений. Теперь большинство злоумышленников действуют скрытно в сети. Точнее пытаются действовать скрытно. «На сегодняшний день существует программное обеспечение, которое позволяет узнать о человеке в сети практически все. Это могут быть данные его телефонных разговоров, активность банковских счетов, передвижение транспортного средства и другие», — рассказывает Горбунов. Изучение и сопоставление полученных данных занимает время, но таким образом следователи могут вычислить злоумышленника вплоть до его квартиры и нагрянуть к нему с обыском и задержанием. Так что, если ты совершил киберпреступление и пытаешься избежать ответственности, закрыв профиль в социальных сетях, знай — это все бессмысленно. К тебе приведут другие следы, которые ты оставил в сети. Сейчас некоторые могли подумать, что для того, чтобы о тебе не узнали — можно удалить свои профили в социальных сетях. Но это не так. Ведь цифровой след, в отличие от обычного, никак не стереть. Один раз попав в базу интернета — ты остаешься в ней навсегда. «У вас только один шанс — это не пользоваться телефоном, не пользоваться интернетом. А в мегаполисе это нереально», — отмечает руководитель отдела. Представьте: квартира, труп и больше ничего. Нет ни следов, ни орудия убийства, ни свидетелей. Тупик? Нет! «Преступников, которые не оставляли бы следы, не бывает», — отвечает начальник отдела криминалистики СКР по Челябинской области Горбунов. По его словам, сегодня не бывает преступлений, которые возможно как-то скрыть. «Как бы тщательно не планировал человек какое-либо преступление, нужно понимать, что эту подготовительную деятельность можно зафиксировать. Это тоже следы», — отмечает Горбунов. К тому же сегодня при подготовке так называемого идеального преступления нереально не пользоваться средствами связи и не попасть ни под одну видеокамеру. Но в любом случае все зависит от въедливости, скрупулезности криминалиста. Внедрение искусственного интеллекта в работу следователей-криминалистов — лишнее подтверждение слов о том, что профессия не стоит на месте и старается адаптироваться под условия и возможности времени. И есть уже реальные результаты такого внедрения. Например, подростка Арслана Мохаммади, потерявшего в Еткульском районе, искали не только силами людей. При поисках также пользовались искусственным интеллектом. По словам Горбунова, квадрокоптер сделал около 25 тысяч кадров местности. Изучить такой объем материалов вручную было нереально, поэтому приняли решение загрузить снимки в специальный софт с искусственным интеллектом. В итоге компьютер выдал точки, где может находиться подросток. В одной из них его нашли. К сожалению, мальчик уже был мертв. «Одна из задач следователей-криминалистов, это как раз внедрение в практику раскрытия и расследования преступлений современных, новых технологий, адаптация каких-то вещей, которые используются в других отраслях, в других сферах жизнедеятельности. Поэтому у нас еще все впереди», — отметил Горбунов. Криминалисты, как и представители других профессий, постоянно должны повышать уровень своей подготовки, квалификации. В день встречи с корреспондентами URA.RU у них как раз были запланированы учения, на которых пригласили и журналистов. Специалисты разворачивали световую башню, пневматический модуль, проводили тренировку со спецсредствами. Все это в той или иной степени используется криминалистами при проведении оперативных следственных мероприятий. К примеру, световую башню использовали при разоблачении банды, промышлявшей разбойными нападениями на таксистов. Один из участников банды в ночное время сообщил, что участвовал в сокрытии трупов потерпевших и заявил о готовности указать места. Промедление с поиском могло привести к отказу подозреваемого сотрудничать со следствием и существенно осложнило бы поиск трупов. Осмотр местности был проведен в ночное время, развертывание световой башни позволило обнаружить участки криминального захоронения и обнаружить трупы потерпевших. Ни одно особо тяжкое преступление не обходится без участия следователей-криминалистов. Именно эти специалисты помогают установить истину, собрать доказательства причастности того или иного лица. URA.RU присоединяется к поздравлениям представителей профессии.