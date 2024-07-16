Погибшего челябинского подростка нашли, повторно просмотрев запись с БПЛА

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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Тело мальчика попало в объектив БПЛА в первые несколько дней поисков Фото:
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В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП

Тело челябинского подростка Арслана Мохаммади нашли в болоте лишь после того, как пересмотрели записи, ранее снятые с БПЛА. По словам источника URA.RU из поисковой группы, изначально на кадрах тело мальчика не увидели.

«Над местом, где нашли тело мальчика, беспилотник летал еще 10 июля. На кадрах видно тело. Но в моменте его отследить не смогли. И лишь спустя почти неделю, при пересмотре кадров, стало понятно, где искать», — рассказал URA.RU источник.

В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства гибели мальчика. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ребенок пропал утром 6 июля. С 7 числа начались поиски. В них участвовало несколько сотен человек. По итогу тело мальчика было найдено в болоте, в километре от места пропажи 16 июля. По данным URA.RU, во время поисков отец ребенка не выдержал и попытался покончить с собой. Его успели спасти. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

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Тело челябинского подростка Арслана Мохаммади нашли в болоте лишь после того, как пересмотрели записи, ранее снятые с БПЛА. По словам источника URA.RU из поисковой группы, изначально на кадрах тело мальчика не увидели. «Над местом, где нашли тело мальчика, беспилотник летал еще 10 июля. На кадрах видно тело. Но в моменте его отследить не смогли. И лишь спустя почти неделю, при пересмотре кадров, стало понятно, где искать», — рассказал URA.RU источник. В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства гибели мальчика. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ребенок пропал утром 6 июля. С 7 числа начались поиски. В них участвовало несколько сотен человек. По итогу тело мальчика было найдено в болоте, в километре от места пропажи 16 июля. По данным URA.RU, во время поисков отец ребенка не выдержал и попытался покончить с собой. Его успели спасти. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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