Подстреленного в Турции свердловчанина прооперировали. Фото, видео

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Фото с места стрельбы в Турции, где свердловчанин получил ранение
Фото с места стрельбы в Турции, где свердловчанин получил ранение Фото:

Свердловчанина Григория Ш. прооперировали после ранения, полученного во время уличных разборок в Турции. Об этом URA.RU сообщила его жена Дарья.

«Сегодня прошла операция, сейчас [Григорий] восстанавливается. Пуля, которая попала в него, распалась на пять частей. Мы хотели оставить части себе на память, но сегодня полицейские их забрали. Они сказали, что они будут храниться в деле», — сказала Дарья.

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Свердловчанина тяжело ранили в Турции во время разборок

По ее словам, инцидент произошел вечером 5 октября, когда пара гуляла по району Таксим. Во время прогулки екатеринбуржцы заметили двоих мужчин, разговаривающих на повышенных тонах. В какой-то момент один из ругавшихся достал пистолет и открыл стрельбу. Дарья с Григорием решили спрятаться в кафе. Девушка забежала первой, а муж получил пулю в спину.

Григория увезли в госпиталь Стамбула. Там же выяснилось, что пуля распалась на отдельные осколки. Турецкие врачи не стали проводить операцию. Спустя два дня семья срочно поехала в Екатеринбург. Операция прошла в Свердловской областной клинической больнице №1.

Турецкие силовики задержали дебошира. Суд арестовал его на месяц. Но реального тюремного срока он может избежать, сказала Дарья, ссылаясь на адвоката стрелявшего. Семья хочет, чтобы мужчина понес наказание. Они обратились в МИД РФ, но пока не получили ответ. Всего от действий турка пострадали семь человек.

Григорий в больнице
Григорий в больнице
Фото:
Фото:
Турецкая полиция
Турецкая полиция
Фото:
Осколки, на которые распалась пуля
Осколки, на которые распалась пуля
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Свердловчанина Григория Ш. прооперировали после ранения, полученного во время уличных разборок в Турции. Об этом URA.RU сообщила его жена Дарья. «Сегодня прошла операция, сейчас [Григорий] восстанавливается. Пуля, которая попала в него, распалась на пять частей. Мы хотели оставить части себе на память, но сегодня полицейские их забрали. Они сказали, что они будут храниться в деле», — сказала Дарья. По ее словам, инцидент произошел вечером 5 октября, когда пара гуляла по району Таксим. Во время прогулки екатеринбуржцы заметили двоих мужчин, разговаривающих на повышенных тонах. В какой-то момент один из ругавшихся достал пистолет и открыл стрельбу. Дарья с Григорием решили спрятаться в кафе. Девушка забежала первой, а муж получил пулю в спину. Григория увезли в госпиталь Стамбула. Там же выяснилось, что пуля распалась на отдельные осколки. Турецкие врачи не стали проводить операцию. Спустя два дня семья срочно поехала в Екатеринбург. Операция прошла в Свердловской областной клинической больнице №1. Турецкие силовики задержали дебошира. Суд арестовал его на месяц. Но реального тюремного срока он может избежать, сказала Дарья, ссылаясь на адвоката стрелявшего. Семья хочет, чтобы мужчина понес наказание. Они обратились в МИД РФ, но пока не получили ответ. Всего от действий турка пострадали семь человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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