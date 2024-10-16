Подстреленного в Турции свердловчанина прооперировали. Фото, видео

16 октября 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Фото с места стрельбы в Турции, где свердловчанин получил ранение Фото: предоставлено Дарьей Свердловчанина Григория Ш. прооперировали после ранения, полученного во время уличных разборок в Турции. Об этом URA.RU сообщила его жена Дарья. «Сегодня прошла операция, сейчас [Григорий] восстанавливается. Пуля, которая попала в него, распалась на пять частей. Мы хотели оставить части себе на память, но сегодня полицейские их забрали. Они сказали, что они будут храниться в деле», — сказала Дарья. Новость по теме Свердловчанина тяжело ранили в Турции во время разборок По ее словам, инцидент произошел вечером 5 октября, когда пара гуляла по району Таксим. Во время прогулки екатеринбуржцы заметили двоих мужчин, разговаривающих на повышенных тонах. В какой-то момент один из ругавшихся достал пистолет и открыл стрельбу. Дарья с Григорием решили спрятаться в кафе. Девушка забежала первой, а муж получил пулю в спину. Григория увезли в госпиталь Стамбула. Там же выяснилось, что пуля распалась на отдельные осколки. Турецкие врачи не стали проводить операцию. Спустя два дня семья срочно поехала в Екатеринбург. Операция прошла в Свердловской областной клинической больнице №1. Турецкие силовики задержали дебошира. Суд арестовал его на месяц. Но реального тюремного срока он может избежать, сказала Дарья, ссылаясь на адвоката стрелявшего. Семья хочет, чтобы мужчина понес наказание. Они обратились в МИД РФ, но пока не получили ответ. Всего от действий турка пострадали семь человек. Григорий в больнице Фото: предоставлено Дарьей Фото: предоставлено Дарьей Турецкая полиция Фото: предоставлено Дарьей Осколки, на которые распалась пуля Фото: предоставлено Дарьей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанина Григория Ш. прооперировали после ранения, полученного во время уличных разборок в Турции. Об этом URA.RU сообщила его жена Дарья. «Сегодня прошла операция, сейчас [Григорий] восстанавливается. Пуля, которая попала в него, распалась на пять частей. Мы хотели оставить части себе на память, но сегодня полицейские их забрали. Они сказали, что они будут храниться в деле», — сказала Дарья. По ее словам, инцидент произошел вечером 5 октября, когда пара гуляла по району Таксим. Во время прогулки екатеринбуржцы заметили двоих мужчин, разговаривающих на повышенных тонах. В какой-то момент один из ругавшихся достал пистолет и открыл стрельбу. Дарья с Григорием решили спрятаться в кафе. Девушка забежала первой, а муж получил пулю в спину. Григория увезли в госпиталь Стамбула. Там же выяснилось, что пуля распалась на отдельные осколки. Турецкие врачи не стали проводить операцию. Спустя два дня семья срочно поехала в Екатеринбург. Операция прошла в Свердловской областной клинической больнице №1. Турецкие силовики задержали дебошира. Суд арестовал его на месяц. Но реального тюремного срока он может избежать, сказала Дарья, ссылаясь на адвоката стрелявшего. Семья хочет, чтобы мужчина понес наказание. Они обратились в МИД РФ, но пока не получили ответ. Всего от действий турка пострадали семь человек.