Отопление в Кургане подключили в 98% домов

В Кургане практически завершены работы по запуску отопления. По данным оперативного штаба, тепло уже получают 98% многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте администрации города.
«По данным городского оперативного штаба, который работает при администрации города, тепло получают 98% домов многоквартирных домов. В работе у КГК остаются несколько домов, где на подводящих сетях произошли порывы», — указано на сайте мэрии.
Несколько домов остаются в работе у управляющих компаний. Госжилинспекция вместе с департаментом ЖКХ активно взаимодействуют с этими организациями по всем затронутым адресам. Городской оперативный штаб будет функционировать до тех пор, пока не будет восстановлено снабжение всех домов необходимыми ресурсами.
Ранее URA.RU писало, что глава департамента ЖКХ Медведев назвал главную причину проблем с подключением отопления. По его словам, горожане позже получили тепло из-за неверных прогнозов погоды. На это свое мнение высказал синоптик-любитель Илья Винштейн, раскритиковав чиновника за не соответствующие действительности заявления.
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