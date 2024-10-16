Водолацкий: ВС РФ в шаге от освобождения Купянска

ВС РФ осталось преодолеть шесть километров до полного освобождения Купянска на харьковском направлении. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«До Купянска нам осталось 6 километров», — заявил Водолацкий. Его слова приводит РИА Новости.
Российская армия продолжает наступление на купянском направлении. Купянск имеет стратегическое значение для российской армии, являясь важным логистическим центром с крупным железнодорожным узлом и промышленными предприятиями. Продвижение ВС РФ в этом направлении создает трудности для ВСУ, вынуждая их перебрасывать войска в зону досягаемости российской авиации.
Сейчас ситуация в Купянске становится все более критичной. Власти города объявили срочную эвакуацию жителей. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности более семи тысяч человек.
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