Ситуация в Купянске, расположенном в Харьковской области, становится все более критичной. Власти города объявили срочную эвакуацию жителей. Российские войска активно продвигаются в направлении Песчаного, устанавливая контроль над новыми территориями. URA.RU подробно рассказывает о ситуации в Купянске.
Военная активность и кризисы в ВСУ
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков обращает внимание на то, что ситуация для ВСУ осложняется. Он утверждает, что украинская армия сталкиваются с кризисом на пяти направлениях, что может привести к прорыву фронта.
Стариков подчеркивает, что кризис сначала проявился на одном направлении, затем — на двух, а сейчас охватывает пять ключевых зон, среди которых южное, купянское, угледарское, кураховское и запорожское направления. По его мнению, с каждым днем украинские силы становятся все более уязвимы, а российские войска ищут возможности для прорыва и окружения противника, активно продвигаясь в районе Петропавловки.
Плохая подготовка украинских военных
На купянском направлении, в районе населенного пункта Кучеровка, украинская армия пополняет личный состав вооруженных формирований необученными солдатами, которые даже никогда не проходили службу в вооруженных силах. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он подчеркнул, что это пополнение не прошло необходимую военную подготовку, и большинство новых рекрутов не имеет опыта службы в ВС. Кроме того, Марочко отметил, что прибывшие солдаты не обеспечены продовольствием и личными вещами.
Преследование жителей Купянска со стороны украинских властей
Тем временем, в Купянске происходят судебные разбирательства с местными жителями, которые оставались в городе после прихода российской армии в 2022 году. Например, жительница Купянска, работавшая в паспортном столе, была осуждена за «участие в выдаче российских паспортов» и приговорена к 12 годам колонии. Аналогичная судьба ожидает других граждан, которые, по версии Украины, «содействуют России».
Эвакуация населения
В условиях ухудшения положения ВСУ областная военная администрация Харьковской области приняла решение об обязательной эвакуации населения из Купянска и его окрестностей. Глава администрации Олег Синегубов заявил, что необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности более семи тысяч человек.
Удары российской армии по объектам ВСУ
Активное наступление ВС РФ началось примерно в начале октября. В частности, Андрей Марочко сообщал о подрыве грузовика с боеприпасами ВСУ. Также были уничтожены ключевые объекты, включая сборочные цеха беспилотных летательных аппаратов и переправы через реку Оскол. В настоящее время наблюдается увеличение числа артиллерийских налетов и атак на стратегически важные цели, что существенно усложняет ситуацию для ВСУ.
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