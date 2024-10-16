Путин рассказал россиянам о лучшей прививке от гриппа

Путин порекомендовал вакцинироваться отечественными препаратами
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин признался, что регулярно проводит обследование в клинической больнице Фото:

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность использования отечественных препаратов для вакцинации от гриппа. Он также отметил, что регулярно проходит обследование в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Об этом российский глава рассказал во время совещания с правительством.

«Врачи ЦКБ, где я прохожу всякие обследования регулярные, рекомендуют делать прививку [от гриппа] именно отечественным препаратом», — сказал Путин во время совещания. Трансляцию передает телеканал «Россия 24».

На том же совещании министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил президента в достаточности качественных отечественных вакцин. В ответ на это президент страны поблагодарил производителей.

На совещании также обсудили развитие объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения. Кроме того, Путин затронул другой актуальный вопрос, на который сейчас правительство акцентирует свое внимание — подготовка к зимнему сезону.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул важность использования отечественных препаратов для вакцинации от гриппа. Он также отметил, что регулярно проходит обследование в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Об этом российский глава рассказал во время совещания с правительством. «Врачи ЦКБ, где я прохожу всякие обследования регулярные, рекомендуют делать прививку [от гриппа] именно отечественным препаратом», — сказал Путин во время совещания. Трансляцию передает телеканал «Россия 24». На том же совещании министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил президента в достаточности качественных отечественных вакцин. В ответ на это президент страны поблагодарил производителей. На совещании также обсудили развитие объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения. Кроме того, Путин затронул другой актуальный вопрос, на который сейчас правительство акцентирует свое внимание — подготовка к зимнему сезону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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