Путин рассказал россиянам о лучшей прививке от гриппа

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность использования отечественных препаратов для вакцинации от гриппа. Он также отметил, что регулярно проходит обследование в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Об этом российский глава рассказал во время совещания с правительством.
«Врачи ЦКБ, где я прохожу всякие обследования регулярные, рекомендуют делать прививку [от гриппа] именно отечественным препаратом», — сказал Путин во время совещания. Трансляцию передает телеканал «Россия 24».
На том же совещании министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил президента в достаточности качественных отечественных вакцин. В ответ на это президент страны поблагодарил производителей.
На совещании также обсудили развитие объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения. Кроме того, Путин затронул другой актуальный вопрос, на который сейчас правительство акцентирует свое внимание — подготовка к зимнему сезону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.