Хоккейный клуб «Трактор» (Челябинск) 16 октября выиграл матч с казанским «Ак Барсом» со счетом 3:1. «Черно-белые» открыли счет на домашнем льду во втором периоде матча, передает корреспондент URA.RU
«Матч закончился со счетом 3:1 в пользу „Трактора“. Челябинская команда вела счет всю игру, позволив „Ак Барсу“ забросить одну шайбу в третьем периоде», — сообщает корреспондент URA.RU.
Первый период закончился для команд ничьей — 0:0. Однако во втором периоде счет открыл Чарльз Роббинсон, следом за ним гол дважды забил форвард Виталий Кравцов.
«Черно-белые» остались лидерами «Востока», заработав еще два очка. Победную серию «Трактор» прервал в прошлом матче, пропустив три шайбы омского «Авангарда». Это не помешало остаться челябинским хоккеистам первыми в рейтинге Восточной конференции КХЛ.
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