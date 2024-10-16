Челябинский «Трактор» разгромил казанский «Ак Барс». Фото

Челябинский ХК «Трактор» выиграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:1
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"Трактор" выиграл матч с "Ак Барсом" со счетом 3:1
"Трактор" выиграл матч с "Ак Барсом" со счетом 3:1 Фото:

Хоккейный клуб «Трактор» (Челябинск) 16 октября выиграл матч с казанским «Ак Барсом» со счетом 3:1. «Черно-белые» открыли счет на домашнем льду во втором периоде матча, передает корреспондент URA.RU

«Матч закончился со счетом 3:1 в пользу „Трактора“. Челябинская команда вела счет всю игру, позволив „Ак Барсу“ забросить одну шайбу в третьем периоде», — сообщает корреспондент URA.RU.

Первый период закончился для команд ничьей — 0:0. Однако во втором периоде счет открыл Чарльз Роббинсон, следом за ним гол дважды забил форвард Виталий Кравцов.

«Черно-белые» остались лидерами «Востока», заработав еще два очка. Победную серию «Трактор» прервал в прошлом матче, пропустив три шайбы омского «Авангарда». Это не помешало остаться челябинским хоккеистам первыми в рейтинге Восточной конференции КХЛ.

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Хоккейный клуб «Трактор» (Челябинск) 16 октября выиграл матч с казанским «Ак Барсом» со счетом 3:1. «Черно-белые» открыли счет на домашнем льду во втором периоде матча, передает корреспондент URA.RU «Матч закончился со счетом 3:1 в пользу „Трактора“. Челябинская команда вела счет всю игру, позволив „Ак Барсу“ забросить одну шайбу в третьем периоде», — сообщает корреспондент URA.RU. Первый период закончился для команд ничьей — 0:0. Однако во втором периоде счет открыл Чарльз Роббинсон, следом за ним гол дважды забил форвард Виталий Кравцов. «Черно-белые» остались лидерами «Востока», заработав еще два очка. Победную серию «Трактор» прервал в прошлом матче, пропустив три шайбы омского «Авангарда». Это не помешало остаться челябинским хоккеистам первыми в рейтинге Восточной конференции КХЛ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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