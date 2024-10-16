Медведев указал на группу россиян, которую хотят видеть во власти России

Медведев заявил, что во власти России нужны молодые кадры
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев заявил, что Россия хочет как можно больше видеть молодых кадров у власти
Медведев заявил, что Россия хочет как можно больше видеть молодых кадров у власти Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что нужно привлечь молодое поколения для управления страной. По его словам, баланс между молодыми и опытными кадрами способствует обеспечению эффективного регулирования в системе власти РФ.

«Смею вас уверить, никакой актуальности идея прихода молодых не потеряла. Поскольку те, кого вы сейчас называете молодыми, очень скоро перестанут быть таковыми», — отметил Медведев в ходе встречи с руководителями исполкомов региональных отделений партии. Его слова приводит ТАСС. 

Медведев также подчеркнул, что необходимо избегать кампанейщины (отсутствие планомерности, систематичности в работе — прим. ред.) при обновлении кадрового состава власти. Он указал на важность естественной ротации и привлечения квалифицированных молодых специалистов, при этом сохраняя преемственность и опыт старших поколений. Это поможет избежать ошибок и повысить качество государственного управления.

Медведев также отметил, что невозможно точно определить идеальное соотношение между поколениями в коллективе. «Главное, чтобы человек был годным: толковый, умный и эффективный», — заключил политик. В России молодёжью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что нужно привлечь молодое поколения для управления страной. По его словам, баланс между молодыми и опытными кадрами способствует обеспечению эффективного регулирования в системе власти РФ. «Смею вас уверить, никакой актуальности идея прихода молодых не потеряла. Поскольку те, кого вы сейчас называете молодыми, очень скоро перестанут быть таковыми», — отметил Медведев в ходе встречи с руководителями исполкомов региональных отделений партии. Его слова приводит ТАСС.  Медведев также подчеркнул, что необходимо избегать кампанейщины (отсутствие планомерности, систематичности в работе — прим. ред.) при обновлении кадрового состава власти. Он указал на важность естественной ротации и привлечения квалифицированных молодых специалистов, при этом сохраняя преемственность и опыт старших поколений. Это поможет избежать ошибок и повысить качество государственного управления. Медведев также отметил, что  невозможно точно определить идеальное соотношение между поколениями в коллективе. «Главное, чтобы человек был годным: толковый, умный и эффективный», — заключил политик. В России молодёжью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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