Медведев указал на группу россиян, которую хотят видеть во власти России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что нужно привлечь молодое поколения для управления страной. По его словам, баланс между молодыми и опытными кадрами способствует обеспечению эффективного регулирования в системе власти РФ.
«Смею вас уверить, никакой актуальности идея прихода молодых не потеряла. Поскольку те, кого вы сейчас называете молодыми, очень скоро перестанут быть таковыми», — отметил Медведев в ходе встречи с руководителями исполкомов региональных отделений партии. Его слова приводит ТАСС.
Медведев также подчеркнул, что необходимо избегать кампанейщины (отсутствие планомерности, систематичности в работе — прим. ред.) при обновлении кадрового состава власти. Он указал на важность естественной ротации и привлечения квалифицированных молодых специалистов, при этом сохраняя преемственность и опыт старших поколений. Это поможет избежать ошибок и повысить качество государственного управления.
Медведев также отметил, что невозможно точно определить идеальное соотношение между поколениями в коллективе. «Главное, чтобы человек был годным: толковый, умный и эффективный», — заключил политик. В России молодёжью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
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