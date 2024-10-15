15 октября 2024

На реке в ХМАО прекращается движение судов

© Служба новостей «URA.RU»
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Из Нижневартовска к переправе с 19 октября прекращает курсировать автобус
Из Нижневартовска к переправе с 19 октября прекращает курсировать автобус Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) на реке Вах 19 и 21 октября будут выполнены последние рейсы из села Ларьяк. Об этом власти района заявили в соцсети.

«В связи с закрытием навигации на реке Вах закрывается движение речных судов по следующим маршрутам: Ларьяк — Охтеурская переправа — Ларьяк с 19 октября 2024 года и Ларьяк — Белорусский — Ларьяк с 21 октября 2024 года», — сообщила в соцсети районная мэрия. Уточняется, что 18 октября теплоход «Заря-304» выполнит завершающий рейс в направлении Охтеурской переправы. Также 20 октября теплоход «Нептун-1» с аппарельной баржей выполнит завершающий рейс в поселок Белорусский.

В связи в прекращение навигации закрывается автобусный рейс из Нижневартовска к Охтеурской переправе и обратно. Движение будет остановлено с 19 октября.

Ранее власти Нижневартовского района сообщили о завершении сезона речной навигации на реке Вах с 25 октября, но предупреждали, что сроки могут измениться в связи с погодными условиями. На реке Обь движение судов планирует закрыться с 3 ноября.

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В Нижневартовском районе (ХМАО) на реке Вах 19 и 21 октября будут выполнены последние рейсы из села Ларьяк. Об этом власти района заявили в соцсети. «В связи с закрытием навигации на реке Вах закрывается движение речных судов по следующим маршрутам: Ларьяк — Охтеурская переправа — Ларьяк с 19 октября 2024 года и Ларьяк — Белорусский — Ларьяк с 21 октября 2024 года», — сообщила в соцсети районная мэрия. Уточняется, что 18 октября теплоход «Заря-304» выполнит завершающий рейс в направлении Охтеурской переправы. Также 20 октября теплоход «Нептун-1» с аппарельной баржей выполнит завершающий рейс в поселок Белорусский. В связи в прекращение навигации закрывается автобусный рейс из Нижневартовска к Охтеурской переправе и обратно. Движение будет остановлено с 19 октября. Ранее власти Нижневартовского района сообщили о завершении сезона речной навигации на реке Вах с 25 октября, но предупреждали, что сроки могут измениться в связи с погодными условиями. На реке Обь движение судов планирует закрыться с 3 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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