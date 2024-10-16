В России могут запретить сервис для проверки скорости интернета Speedtest

«Известия»: в Госдуме и ФСБ поддержали идею заблокировать SpeedTest

17 октября 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

Специалисты считают, что операторы должны использовать российские программы для измерения скорости интернета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России могут запретить использование американского измерителя скорости интернета SpeedTest. В Госдуме и ФСБ поддержали предложение, говорится в ответах, направленных нижней палатой парламента и силовым ведомством в Международную академию связи (МАС). «В Госдуме и ФСБ поддержали предложение запретить использование российскими операторами измерителя скорости интернета SpeedTest американской компании Ookla. Законодатели и силовики согласны с тем, что операторы должны использовать российские программы вместо зарубежного аналога», — пишут «Известия» со ссылкой на письма. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что компания Ookla, владеющая сервисом, делится информацией о сетях связи, на которых работает, с иностранными спецслужбами, что может повысить риск кибератак. Иностранные аналоги также могут быть небезопасными, и к ним могут возникнуть претензии со стороны государственных органов. Поэтому, по мнению специалистов, целесообразно использовать российские сервисы. Зампредседатель Госдумы Петр Толстой заявил «Известиям», что в условиях специальной военной операции не должно быть потенциально вредоносного программного обеспечения на сетях российских телеком-операторов. Он отметил, что тоже поддерживает запрет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России могут запретить использование американского измерителя скорости интернета SpeedTest. В Госдуме и ФСБ поддержали предложение, говорится в ответах, направленных нижней палатой парламента и силовым ведомством в Международную академию связи (МАС). «В Госдуме и ФСБ поддержали предложение запретить использование российскими операторами измерителя скорости интернета SpeedTest американской компании Ookla. Законодатели и силовики согласны с тем, что операторы должны использовать российские программы вместо зарубежного аналога», — пишут «Известия» со ссылкой на письма. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что компания Ookla, владеющая сервисом, делится информацией о сетях связи, на которых работает, с иностранными спецслужбами, что может повысить риск кибератак. Иностранные аналоги также могут быть небезопасными, и к ним могут возникнуть претензии со стороны государственных органов. Поэтому, по мнению специалистов, целесообразно использовать российские сервисы. Зампредседатель Госдумы Петр Толстой заявил «Известиям», что в условиях специальной военной операции не должно быть потенциально вредоносного программного обеспечения на сетях российских телеком-операторов. Он отметил, что тоже поддерживает запрет.