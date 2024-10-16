16 октября 2024

В России могут запретить сервис для проверки скорости интернета Speedtest

«Известия»: в Госдуме и ФСБ поддержали идею заблокировать SpeedTest
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие лаборатории информационной безопасности в УрФУ. Екатеринбург, интернет, провода, кабель, информационная безопасность, цифровизация, защита информации
Специалисты считают, что операторы должны использовать российские программы для измерения скорости интернета Фото:

В России могут запретить использование американского измерителя скорости интернета SpeedTest. В Госдуме и ФСБ поддержали предложение, говорится в ответах, направленных нижней палатой парламента и силовым ведомством в Международную академию связи (МАС).

«В Госдуме и ФСБ поддержали предложение запретить использование российскими операторами измерителя скорости интернета SpeedTest американской компании Ookla. Законодатели и силовики согласны с тем, что операторы должны использовать российские программы вместо зарубежного аналога», — пишут «Известия» со ссылкой на письма.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что компания Ookla, владеющая сервисом, делится информацией о сетях связи, на которых работает, с иностранными спецслужбами, что может повысить риск кибератак. Иностранные аналоги также могут быть небезопасными, и к ним могут возникнуть претензии со стороны государственных органов. Поэтому, по мнению специалистов, целесообразно использовать российские сервисы.

Зампредседатель Госдумы Петр Толстой заявил «Известиям», что в условиях специальной военной операции не должно быть потенциально вредоносного программного обеспечения на сетях российских телеком-операторов. Он отметил, что тоже поддерживает запрет.

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В России могут запретить использование американского измерителя скорости интернета SpeedTest. В Госдуме и ФСБ поддержали предложение, говорится в ответах, направленных нижней палатой парламента и силовым ведомством в Международную академию связи (МАС). «В Госдуме и ФСБ поддержали предложение запретить использование российскими операторами измерителя скорости интернета SpeedTest американской компании Ookla. Законодатели и силовики согласны с тем, что операторы должны использовать российские программы вместо зарубежного аналога», — пишут «Известия» со ссылкой на письма. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что компания Ookla, владеющая сервисом, делится информацией о сетях связи, на которых работает, с иностранными спецслужбами, что может повысить риск кибератак. Иностранные аналоги также могут быть небезопасными, и к ним могут возникнуть претензии со стороны государственных органов. Поэтому, по мнению специалистов, целесообразно использовать российские сервисы. Зампредседатель Госдумы Петр Толстой заявил «Известиям», что в условиях специальной военной операции не должно быть потенциально вредоносного программного обеспечения на сетях российских телеком-операторов. Он отметил, что тоже поддерживает запрет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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