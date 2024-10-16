Ургант признался, что получил миллионы рублей за книгу с пустыми страницами

Телеведущий Иван Ургант сообщил, что продал все экземпляры своей книги «Припухлые железы жизни» с пустыми страницами и заработал на этом 3,5 миллионов рублей. Об этом комик сообщил в своих соцсетях.
«Проданы все экземпляры книги „Припухлые железы жизни“. Спасибо вам за такую любовь к полуслову. На продаже пяти тысяч экземпляров удалось заработать 3,5 миллионов рублей», — рассказал Ургант на своей странице в Instagram (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).
Телеведущий отметил, что все вырученные средства пойдут на помощь детскому хоспису «Дом с маяком». У книги есть только название, оглавление и обложка, на которой изображен сфинкс с лицом телеведущего.
Сообщалось, что Иван Ургант должен был выступить 21 августа на музыкальном фестивале благотворительного фонда «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге. Однако концерт был отменен по неизвестным причинам. Ургант отметил, что его вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже не при чем.
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