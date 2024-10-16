16 октября 2024

Ургант признался, что получил миллионы рублей за книгу с пустыми страницами

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Иван Ургант направит вырученные средства на помощь детскому хоспису Фото:

Телеведущий Иван Ургант сообщил, что продал все экземпляры своей книги «Припухлые железы жизни» с пустыми страницами и заработал на этом 3,5 миллионов рублей. Об этом комик сообщил в своих соцсетях.

«Проданы все экземпляры книги „Припухлые железы жизни“. Спасибо вам за такую любовь к полуслову. На продаже пяти тысяч экземпляров удалось заработать 3,5 миллионов рублей», — рассказал Ургант на своей странице в Instagram (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).

Телеведущий отметил, что все вырученные средства пойдут на помощь детскому хоспису «Дом с маяком». У книги есть только название, оглавление и обложка, на которой изображен сфинкс с лицом телеведущего.

Сообщалось, что Иван Ургант должен был выступить 21 августа на музыкальном фестивале благотворительного фонда «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге. Однако концерт был отменен по неизвестным причинам. Ургант отметил, что его вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже не при чем.

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Телеведущий Иван Ургант сообщил, что продал все экземпляры своей книги «Припухлые железы жизни» с пустыми страницами и заработал на этом 3,5 миллионов рублей. Об этом комик сообщил в своих соцсетях. «Проданы все экземпляры книги „Припухлые железы жизни“. Спасибо вам за такую любовь к полуслову. На продаже пяти тысяч экземпляров удалось заработать 3,5 миллионов рублей», — рассказал Ургант на своей странице в Instagram (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Телеведущий отметил, что все вырученные средства пойдут на помощь детскому хоспису «Дом с маяком». У книги есть только название, оглавление и обложка, на которой изображен сфинкс с лицом телеведущего. Сообщалось, что Иван Ургант должен был выступить 21 августа на музыкальном фестивале благотворительного фонда «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге. Однако концерт был отменен по неизвестным причинам. Ургант отметил, что его вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже не при чем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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