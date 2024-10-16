16 октября 2024

ТАСС: 17 свидетелей допросили по делу бывшего главного кадровика Минобороны РФ

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Кадровик мог получить взятки в виде недвижимости
Кадровик мог получить взятки в виде недвижимости Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Сотрудники СК РФ провели допрос 17 свидетелей по делу о взятке бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, а также его потенциального сообщника. Об этом говорится в материалах дела.

«Сотрудники СК РФ допросили 17 свидетелей по делу о взятке [Кузнецова]», — пишет ТАСС в своем telegram-канале со ссылкой на материалы дела. Также расследование коснется предполагаемого сообщника чиновника.

РИА Новости, в свою очередь, сообщает, что по делу о взятке Кузнецова назначены две судебные оценочные экспертизы. Они коснуться недвижимого имущества кадровика.

Ранее у Кузнецова были арестованы шесть объектов недвижимости и 29 банковских счетов. Арест был наложен на счета в трех отечественных банках. Генерал-лейтенант обвиняется в получении большой взятки, которая подразумевает земельный участок и дом.

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Сотрудники СК РФ провели допрос 17 свидетелей по делу о взятке бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, а также его потенциального сообщника. Об этом говорится в материалах дела. «Сотрудники СК РФ допросили 17 свидетелей по делу о взятке [Кузнецова]», — пишет ТАСС в своем telegram-канале со ссылкой на материалы дела. Также расследование коснется предполагаемого сообщника чиновника. РИА Новости, в свою очередь, сообщает, что по делу о взятке Кузнецова назначены две судебные оценочные экспертизы. Они коснуться недвижимого имущества кадровика. Ранее у Кузнецова были арестованы шесть объектов недвижимости и 29 банковских счетов. Арест был наложен на счета в трех отечественных банках. Генерал-лейтенант обвиняется в получении большой взятки, которая подразумевает земельный участок и дом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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