ТАСС: 17 свидетелей допросили по делу бывшего главного кадровика Минобороны РФ

Сотрудники СК РФ провели допрос 17 свидетелей по делу о взятке бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, а также его потенциального сообщника. Об этом говорится в материалах дела.
«Сотрудники СК РФ допросили 17 свидетелей по делу о взятке [Кузнецова]», — пишет ТАСС в своем telegram-канале со ссылкой на материалы дела. Также расследование коснется предполагаемого сообщника чиновника.
РИА Новости, в свою очередь, сообщает, что по делу о взятке Кузнецова назначены две судебные оценочные экспертизы. Они коснуться недвижимого имущества кадровика.
Ранее у Кузнецова были арестованы шесть объектов недвижимости и 29 банковских счетов. Арест был наложен на счета в трех отечественных банках. Генерал-лейтенант обвиняется в получении большой взятки, которая подразумевает земельный участок и дом.
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