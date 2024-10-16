В Кургане временно отключили воду в больнице и детсаду
Из-за аварии на сетях в курганском микрорайоне Энергетики без воды временно осталась областная детская больница, детсад и пара домов. Об этом сообщает «Водный союз».
«В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: пр. Конституции, 56а без ХВС», — информирует telegram-канал организации. Воду временно отключили в больнице имени Красного Креста, детсаду №5. Также под отключение попали дома №36 и 36а.
Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за временные неудобства. В настоящее время ведется устранение причин аварии.
В курганском микрорайоне Энергетики временное отключение воды
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