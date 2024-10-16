16 октября 2024

В Кургане из-за аварии отключили воду в детском саду и больнице. Список

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В Кургане временно отключили воду в больнице и детсаду
В Кургане временно отключили воду в больнице и детсаду Фото:

Из-за аварии на сетях в курганском микрорайоне Энергетики без воды временно осталась областная детская больница, детсад и пара домов. Об этом сообщает «Водный союз».

«В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: пр. Конституции, 56а без ХВС», — информирует telegram-канал организации. Воду временно отключили в больнице имени Красного Креста, детсаду №5. Также под отключение попали дома №36 и 36а.

Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за временные неудобства. В настоящее время ведется устранение причин аварии.

В курганском микрорайоне Энергетики временное отключение воды
В курганском микрорайоне Энергетики временное отключение воды
Фото:

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Из-за аварии на сетях в курганском микрорайоне Энергетики без воды временно осталась областная детская больница, детсад и пара домов. Об этом сообщает «Водный союз». «В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: пр. Конституции, 56а без ХВС», — информирует telegram-канал организации. Воду временно отключили в больнице имени Красного Креста, детсаду №5. Также под отключение попали дома №36 и 36а. Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за временные неудобства. В настоящее время ведется устранение причин аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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