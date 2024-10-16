Ганчев: на Украине появились бойцы из регулярных войск НАТО

17 октября 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

Армии России приходится иметь дело уже с представителями регулярных войск НАТО, заявил Ганчев Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ приходится сражаться в зоне СВО уже не просто с иностранными наемниками, а с представителями регулярных войск НАТО. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «По нашей информации, это уже не только наемники, потому что там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания, это по сути уже представители регулярных войск блока НАТО… Они по-прежнему присутствуют, информация об этом от местных жителей поступает», — заявил Виталий Ганчев. Его слова приводит РИА Новости. По его информации, в ВСУ уже побывали все граждане из стран НАТО. Однако больше всего в зоне СВО именно французов, немцев и поляков. При этом командир «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отмечал, что командование ВСУ не щадит военных, посылая их на передовую. Таким образом он прокомментировал информацию об уничтожении немецких наемников в зоне СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ приходится сражаться в зоне СВО уже не просто с иностранными наемниками, а с представителями регулярных войск НАТО. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «По нашей информации, это уже не только наемники, потому что там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания, это по сути уже представители регулярных войск блока НАТО… Они по-прежнему присутствуют, информация об этом от местных жителей поступает», — заявил Виталий Ганчев. Его слова приводит РИА Новости. По его информации, в ВСУ уже побывали все граждане из стран НАТО. Однако больше всего в зоне СВО именно французов, немцев и поляков. При этом командир «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отмечал, что командование ВСУ не щадит военных, посылая их на передовую. Таким образом он прокомментировал информацию об уничтожении немецких наемников в зоне СВО.