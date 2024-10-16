16 октября 2024

Ганчев: на Украине появились бойцы из регулярных войск НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
Армии России приходится иметь дело уже с представителями регулярных войск НАТО, заявил Ганчев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ приходится сражаться в зоне СВО уже не просто с иностранными наемниками, а с представителями регулярных войск НАТО. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«По нашей информации, это уже не только наемники, потому что там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания, это по сути уже представители регулярных войск блока НАТО… Они по-прежнему присутствуют, информация об этом от местных жителей поступает», — заявил Виталий Ганчев. Его слова приводит РИА Новости.

По его информации, в ВСУ уже побывали все граждане из стран НАТО. Однако больше всего в зоне СВО именно французов, немцев и поляков.

При этом командир «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отмечал, что командование ВСУ не щадит военных, посылая их на передовую. Таким образом он прокомментировал информацию об уничтожении немецких наемников в зоне СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ приходится сражаться в зоне СВО уже не просто с иностранными наемниками, а с представителями регулярных войск НАТО. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «По нашей информации, это уже не только наемники, потому что там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания, это по сути уже представители регулярных войск блока НАТО… Они по-прежнему присутствуют, информация об этом от местных жителей поступает», — заявил Виталий Ганчев. Его слова приводит РИА Новости. По его информации, в ВСУ уже побывали все граждане из стран НАТО. Однако больше всего в зоне СВО именно французов, немцев и поляков. При этом командир «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отмечал, что командование ВСУ не щадит военных, посылая их на передовую. Таким образом он прокомментировал информацию об уничтожении немецких наемников в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...