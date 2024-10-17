Косенко, бросивший ребенка в снег, распродал все активы и сбежал из страны

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Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко распродал все свои активы до отъезда из РФ
Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко распродал все свои активы до отъезда из РФ Фото:

Блогер Сергей Косенко, бросивший двухмесячного ребенка в сугроб, распродал все свои активы в России перед тем, как покинуть страну. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Блогер Косенко <...> перед отъездом из страны принял решение распродать все свое имущество, недвижимость и активы», — заявили ТАСС в ведомстве. Уточняется, что обвиняемый не собирается возвращаться в Россию.

Кроме того, была предпринята попытка ареста банковских счетов блогера. Однако, как уточнили в правоохранительных органах, на момент ареста на его счетах не оказалось денежных средств. Столичный суд по ходатайству следователя наложил обеспечительные меры на денежные средства Косенко, но доступ к этим активам был запрещен.

Ранее стало известно, что в отношении Косенко инициированы сразу два уголовных дела после инцидента, в котором он бросил своего двухмесячного сына в сугроб. В случае признания виновным, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

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Блогер Сергей Косенко, бросивший двухмесячного ребенка в сугроб, распродал все свои активы в России перед тем, как покинуть страну. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Блогер Косенко <...> перед отъездом из страны принял решение распродать все свое имущество, недвижимость и активы», — заявили ТАСС в ведомстве. Уточняется, что обвиняемый не собирается возвращаться в Россию. Кроме того, была предпринята попытка ареста банковских счетов блогера. Однако, как уточнили в правоохранительных органах, на момент ареста на его счетах не оказалось денежных средств. Столичный суд по ходатайству следователя наложил обеспечительные меры на денежные средства Косенко, но доступ к этим активам был запрещен. Ранее стало известно, что в отношении Косенко инициированы сразу два уголовных дела после инцидента, в котором он бросил своего двухмесячного сына в сугроб. В случае признания виновным, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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