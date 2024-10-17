Зеленский полетел в Европу показывать «план победы» после провала в Раде

17 октября 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Зеленский планирует встретиться с генсеком НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский отправился в Европу с целью представить свой «план победы», который не был воспринят должным образом во время его выступления в Верховной Раде. О планах рассказал сам Зеленский. «Сейчас — в пути в Брюссель. Будет специальное заседание Европейского совета. На уровне лидеров. Я представлю „план победы“», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Он акцентирует необходимость «усиления позиций Украины» для завершения конфликта. Зеленский поблагодарил главу Евросовета Шарля Мишеля за приглашение. Он также планирует встречи с различными европейскими политиками, а также с генсеком НАТО Марком Рютте. Основная цель, по словам украинского лидера, обеспечить Украине больше защиты перед зимой. Владимир Зеленский 16 октября в Верховной Раде представил «план победы», который включает пять ключевых пунктов. Один из них касается приглашения Украины в НАТО, остальные три содержат «конфиденциальные приложения» от партнеров и не раскрыты. Реакция на этот план в США была негативной, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его «набором бессвязных лозунгов», утверждая, что Зеленский преследует финансовые интересы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский отправился в Европу с целью представить свой «план победы», который не был воспринят должным образом во время его выступления в Верховной Раде. О планах рассказал сам Зеленский. «Сейчас — в пути в Брюссель. Будет специальное заседание Европейского совета. На уровне лидеров. Я представлю „план победы“», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Он акцентирует необходимость «усиления позиций Украины» для завершения конфликта. Зеленский поблагодарил главу Евросовета Шарля Мишеля за приглашение. Он также планирует встречи с различными европейскими политиками, а также с генсеком НАТО Марком Рютте. Основная цель, по словам украинского лидера, обеспечить Украине больше защиты перед зимой. Владимир Зеленский 16 октября в Верховной Раде представил «план победы», который включает пять ключевых пунктов. Один из них касается приглашения Украины в НАТО, остальные три содержат «конфиденциальные приложения» от партнеров и не раскрыты. Реакция на этот план в США была негативной, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его «набором бессвязных лозунгов», утверждая, что Зеленский преследует финансовые интересы.