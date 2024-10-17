«Единую Россию» перезагрузят после завершения СВО

«Единую Россию» перезагрузят после окончания СВО, потому что избиратели начнут требовать обновления. Этот вызов лидер партии Дмитрий Медведев обсудил на встрече с руководителями региональных отделений в центральном исполкоме партии. Он подчеркнул, что работать партии станет сложнее.
«Как только победа достигнута, а мы все ждем ее, возникает другая повестка дня. И к этому надо готовиться. В этом смысле произойдет определенный отток, в том числе и симпатий. Партии будет работать труднее. И к этому надо готовиться. Будут другие вызовы, и здесь уже не прикроешься тем, что „выиграть надо“, здесь уже будут требовать результат прямо и сейчас, так что у меня нет рецепта, как это делать, но очевидно, что будет сложнее», — отметил Медведев.
На встрече с главами исполкомов председатель партии также назвал группу россиян, которую люди хотят видеть во власти. По его словам, для эффективного управления страной нужно привлечь молодых людей, но соблюдать баланс, не забывая об опытных кадрах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.