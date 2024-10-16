В Екатеринбурге покончил с собой глава фонда, подозреваемый в разврате с детьми

17 октября 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Делом пенсионера занимается СКР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге покончил с собой пенсионер, директор детского благотворительного фонда «Маленький принц», который подозревался в разврате со школьницами. 64-летнего мужчину ждал суд, рассказал URA.RU источник. «Тело пожилого человека нашли на лестничной клетке его дома на Авиационной. На шее мужчины был бейдж, в нем предсмертная записка. В ней он просил позаботиться об отце», — рассказал собеседник агентства. Пенсионер проходил подозреваемым по уголовному делу о развратных действиях, совершенных в отношении школьниц. По версии следствия, несколько лет назад он вступал в переписку с двумя школьницами на тему секса. Девочкам на тот момент было примерно 11-13 лет, подозреваемому же 58. Уголовное дело возбудили много позже, в сентябре нынешнего года. Предположительно, мужчина совершил суицид из-за предстоящего суда и из-за ухудшившегося здоровья. Сам подозреваемый в сентябре заявлял агентству, что ни в чем не виноват. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге покончил с собой пенсионер, директор детского благотворительного фонда «Маленький принц», который подозревался в разврате со школьницами. 64-летнего мужчину ждал суд, рассказал URA.RU источник. «Тело пожилого человека нашли на лестничной клетке его дома на Авиационной. На шее мужчины был бейдж, в нем предсмертная записка. В ней он просил позаботиться об отце», — рассказал собеседник агентства. Пенсионер проходил подозреваемым по уголовному делу о развратных действиях, совершенных в отношении школьниц. По версии следствия, несколько лет назад он вступал в переписку с двумя школьницами на тему секса. Девочкам на тот момент было примерно 11-13 лет, подозреваемому же 58. Уголовное дело возбудили много позже, в сентябре нынешнего года. Предположительно, мужчина совершил суицид из-за предстоящего суда и из-за ухудшившегося здоровья. Сам подозреваемый в сентябре заявлял агентству, что ни в чем не виноват. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались.