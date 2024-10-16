16 октября 2024

В ХМАО полиция массово проверит водителей с детьми на федеральной трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Госавтоинспекция проверит, как водители соблюдают правила перевозки детей
Госавтоинспекция проверит, как водители соблюдают правила перевозки детей Фото:

Госавтоинспекция массово проверяет водителей с детьми на федеральной трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск. Мероприятия пройдут 17 и 18 октября, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в соцсети „Вконтакте.

«Автоинспекторы проверят соответствие перевозки юных пассажиров установленным требованиям и напомнят о преимуществах использования пассивных средств защиты. Позаботьтесь о безопасной перевозке подрастающего поколения — это поможет как минимум избежать штрафа, а самое главное сохранит их жизнь и здоровье», — сообщает пресс-служба. Нарушителям грозят штрафы в 3000 рублей.

Ранее URA.RU писало о массовых облавах на водителей в ХМАО. Силовики проверяли наличия водительского удостоверения у югорчан.

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Госавтоинспекция массово проверяет водителей с детьми на федеральной трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск. Мероприятия пройдут 17 и 18 октября, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в соцсети „Вконтакте. «Автоинспекторы проверят соответствие перевозки юных пассажиров установленным требованиям и напомнят о преимуществах использования пассивных средств защиты. Позаботьтесь о безопасной перевозке подрастающего поколения — это поможет как минимум избежать штрафа, а самое главное сохранит их жизнь и здоровье», — сообщает пресс-служба. Нарушителям грозят штрафы в 3000 рублей. Ранее URA.RU писало о массовых облавах на водителей в ХМАО. Силовики проверяли наличия водительского удостоверения у югорчан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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