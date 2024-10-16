В ХМАО полиция массово проверит водителей с детьми на федеральной трассе

Госавтоинспекция массово проверяет водителей с детьми на федеральной трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск. Мероприятия пройдут 17 и 18 октября, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в соцсети „Вконтакте.
«Автоинспекторы проверят соответствие перевозки юных пассажиров установленным требованиям и напомнят о преимуществах использования пассивных средств защиты. Позаботьтесь о безопасной перевозке подрастающего поколения — это поможет как минимум избежать штрафа, а самое главное сохранит их жизнь и здоровье», — сообщает пресс-служба. Нарушителям грозят штрафы в 3000 рублей.
Ранее URA.RU писало о массовых облавах на водителей в ХМАО. Силовики проверяли наличия водительского удостоверения у югорчан.
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