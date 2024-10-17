Челябинские врачи рассказали о возрасте пациенток с наиболее агрессивным раком груди

У челябинок самый агрессивный рак груди случается в 20-40 лет

Наиболее агрессивный рак груди чаще всего обусловлен генетикой Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области самый агрессивный рак груди встречается у женщин возрастом от 20 до 40 лет и чаще всего обусловлен генетической предрасположенностью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»).

«Средний возраст пациенток с диагностированным раком молочной железы составляет 65-70 лет. При этом у женщин в возрасте 20-40 лет заболевание чаще обусловлено генетически и протекает более агрессивно», — рассказали URA.RU в пресс-службе Центра.

Как уточнил завотделением опухолей молочной железы Центра, кандидат медицинских наук Олег Терешин, сейчас все чаще используется хирургический подход, сохраняющий грудь пациентки. Для этого специалисты берут пробу из сигнальных лимфоузлов — первых на пути оттока лимфы. Если метастазы в них не обнаружены, удалять регионарные лимфоузлы не нужно.

«Благодаря этому восстановление проходит быстрее, и женщине проще возвратиться к привычному качеству жизни. В случае, если сохранить грудь невозможно, пациентке при отсутствии противопоказаний может быть выполнена реконструкция молочной железы — также в рамках полиса ОМС», — уточнил Терешин.

Врачи онкоцентра подчеркнули, что сейчас рак груди все чаще выявляется на ранних стадиях. При этом более 90% пациентов живут еще десять лет и более.