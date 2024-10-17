Челябинские врачи рассказали о выживаемости после рака груди

Более 90% челябинских пациентов вылечивают ранние стадии рака груди

При обнаружении болезни на ранних стадиях выздоравливают более 90% пациентов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Челябинской области более 90% пациентов, у которых обнаружили рак груди на ранних стадиях, живут более десяти лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ») по результатам статистики, которая подготовлена для Недели рака груди (с 14 по 20 октября).

«На сегодняшний день 70 процентов злокачественных опухолей молочной железы обнаруживаются на ранних стадиях. При первой стадии заболевания десятилетняя выживаемость составляет 90 процентов и более. Если пролеченная пациентка прожила без болезни 5-10 лет, то с каждым последующим годом риск рецидива снижается», — отметтили URA.RU в пресс-службе центра.

В пресс-службе медучреждения добавили, что рак молочной железы — наиболее распространенная злокачественная патология у женщин, которая иногда встречается и у ммужчин. Только в 2023 году в регионе обнаружено более двух тысяч новых случаев заболевания. Выявляемость рака груди ежегодно растет в связи с улучшением диагностики и ростом онконастороженности врачей первичного звена — гинекологов, терапевтов, хирургов.

На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно и безболезненно, поэтому очень важно проходить ежегодную диспансеризацию и научиться обследовать себя самостоятельно. Об этом рассказала главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.