Что известно о фаворите выборов мэра Челябинска Лошкине

Челябинск возглавит выходец из силовых структур Лошкин

Алексей Лошкин подал документы в последний день их приема Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин подал заявление на участие в конкурсе на пост мэра Челябинска. URA.RU собрало информацию о наиболее вероятном будущем мэре.

Лошкин родился в 1978 году в Челябинске. С августа 1996 года по март 2011 года служил в ГУ МВД по Челябинской области, в 2000 году с отличием окончил Челябинский юридический институт МВД. С 2009 по 2011 год — начальник отдела ОРЧ по борьбе с экономическими преступлениями полицейского главка.

В этом же году ушел на госслужбу, возглавив Главное экспертное управление региона. С июня 2013 года по декабрь 2015 года был начальником Главного контрольного управления области. С декабря 2016 года — председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Результаты ревизий, проводимых Лошкиным и его подчиненными, неоднократно становились поводом для возбуждения уголовных дел в отношении чиновников и топ-менеджеров.

Кандидат юридических наук. Помимо основного образования, прошел переподготовку по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих» и получил второе высшее по специальности «Экономика» в ЮУрГУ. Имеет опыт партийной работы — с декабря 2015 по декабрь 2016 года руководил региональным исполкомом ЕР. В августе нынешнего года губернатор Алексей Текслер присвоил Лошкину почетное звание «Заслуженный юрист Челябинской области».