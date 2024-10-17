В Госдуме предупредили свердловчан о рисках при строительстве «путинского автобана»

В ГД призвали беречь дороги при строительстве трассы М-12 до Екатеринбурга

17 октября 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Активный ремонт на Пермском тракте начался после того, как президент дал поручение продлить трассу М-12 Фото: Илья Московец © URA.RU В транспортном комитете Госдумы рекомендовали свердловским властям беречь дороги, прилегающие к строящейся трассе М-12 Москва — Казань — Екатеринбург (негласно зовется «путинским автобаном»). В других регионах был печальный опыт, когда при подвозе строительных материалов дороги разрушались. Об этом URA.RU рассказал первый зампред комитета Павел Федяев по итогам выездного совещания, которое прошло на полях форума «Дорога» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». «Мы отдельно обратили внимание на ту негативную практику, которая случилась у нас по участку дороги Москва — Казань, когда при подвозе строительных материалов пострадали местные и региональные дороги. Проговорили, чтобы здесь не было такой ситуации — где-то строится второстепенная дорога, дублер. Происходит согласование, где конкретно и что можно возить», — отметил Федяев. Масштабное строительство федеральной трассы М-12 «Восток» на участке от города Дюртюли до поселка Ачит в Свердловской области стартовало несколько лет назад. Частью трассы также станет Пермский тракт (Р-242), там сейчас заканчивается ремонт. Два участка накануне открыл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Поручение продлить трассу М-12 до Екатеринбурга давал президент России Владимир Путин, именно поэтому ее негласно назвали «путинским автобаном». Как ранее сообщало URA.RU, на этом же совещании обсуждались и дополнительные полномочия для свердловского кабмина по регулированию работы кикшеринговых сервисов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В транспортном комитете Госдумы рекомендовали свердловским властям беречь дороги, прилегающие к строящейся трассе М-12 Москва — Казань — Екатеринбург (негласно зовется «путинским автобаном»). В других регионах был печальный опыт, когда при подвозе строительных материалов дороги разрушались. Об этом URA.RU рассказал первый зампред комитета Павел Федяев по итогам выездного совещания, которое прошло на полях форума «Дорога» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». «Мы отдельно обратили внимание на ту негативную практику, которая случилась у нас по участку дороги Москва — Казань, когда при подвозе строительных материалов пострадали местные и региональные дороги. Проговорили, чтобы здесь не было такой ситуации — где-то строится второстепенная дорога, дублер. Происходит согласование, где конкретно и что можно возить», — отметил Федяев. Масштабное строительство федеральной трассы М-12 «Восток» на участке от города Дюртюли до поселка Ачит в Свердловской области стартовало несколько лет назад. Частью трассы также станет Пермский тракт (Р-242), там сейчас заканчивается ремонт. Два участка накануне открыл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Поручение продлить трассу М-12 до Екатеринбурга давал президент России Владимир Путин, именно поэтому ее негласно назвали «путинским автобаном». Как ранее сообщало URA.RU, на этом же совещании обсуждались и дополнительные полномочия для свердловского кабмина по регулированию работы кикшеринговых сервисов.