Хуснуллин открыл свердловский участок «путинского автобана», где автомобилисты застревали в пробках

Вице-премьер РФ Хуснуллин открыл два участка трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург

16 октября 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Старт движению дали в рамках выставки «Дорога», которая открылась в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян, URA.RU Российский вице-премьер Марат Хуснуллин открыл два участка трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, которая станет частью федеральной М-12 Москва — Тюмень (неофициально зовется «путинским автобаном», так как поручение о строительстве давал президент). Открытие больше формальное — автомобилисты и так ездили по этим участкам, но из-за постоянного ремонта движение по полосам то и дело перекрывали. Свидетелем торжественной церемонии — она прошла в рамках выставки «Дорога» в Екатеринбурге — стал корреспондент URA.RU. «Мы открываем участки новых дорог в разных регионах страны, это очередной шаг к повышению качества жизни россиян, безопасности дорожного движения. Участок Пермь — Екатеринбург — это важнейший проект в масштабах страны, часть трассы М-12», — заявил Хуснуллин, который подключился по ВКС. Речь идет об участках Р-242 с 232 по 252 километр и с 276 по 326 общей протяженностью 34 километра. Здесь же построили девять новых искусственных сооружений. Помимо участков на Пермском тракте были открыты еще пять участков — в Московской области, ДНР и ЛНР. Работы на Пермском тракте ведутся с 2020 года, в более активную фазу они перешли в 2021 году после того, как президент РФ Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Из-за постоянных перекрытий на дороге постоянно образовывались многокилометровые пробки. Конец 2024 года — плановая дата окончания ремонта на Пермском тракте. Тем не менее, как указывал глава свердловского минтранса Александр Толкачев, полностью все работы, в том числе по обустройству прилегающей территории, будут закончены лишь к лету 2024 года. Головная боль местных властей — придорожная инфраструктура. Вдоль дороги очень мало приличных объектов сервиса, а те, которые есть, расположены неравномерно. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт даже указал на проблему новому уральскому полпреду Артему Жоге. Размик Закарян © URA.RU Размик Закарян © URA.RU Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин открыл два участка трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, которая станет частью федеральной М-12 Москва — Тюмень (неофициально зовется «путинским автобаном», так как поручение о строительстве давал президент). Открытие больше формальное — автомобилисты и так ездили по этим участкам, но из-за постоянного ремонта движение по полосам то и дело перекрывали. Свидетелем торжественной церемонии — она прошла в рамках выставки «Дорога» в Екатеринбурге — стал корреспондент URA.RU. «Мы открываем участки новых дорог в разных регионах страны, это очередной шаг к повышению качества жизни россиян, безопасности дорожного движения. Участок Пермь — Екатеринбург — это важнейший проект в масштабах страны, часть трассы М-12», — заявил Хуснуллин, который подключился по ВКС. Речь идет об участках Р-242 с 232 по 252 километр и с 276 по 326 общей протяженностью 34 километра. Здесь же построили девять новых искусственных сооружений. Помимо участков на Пермском тракте были открыты еще пять участков — в Московской области, ДНР и ЛНР. Работы на Пермском тракте ведутся с 2020 года, в более активную фазу они перешли в 2021 году после того, как президент РФ Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Из-за постоянных перекрытий на дороге постоянно образовывались многокилометровые пробки. Конец 2024 года — плановая дата окончания ремонта на Пермском тракте. Тем не менее, как указывал глава свердловского минтранса Александр Толкачев, полностью все работы, в том числе по обустройству прилегающей территории, будут закончены лишь к лету 2024 года. Головная боль местных властей — придорожная инфраструктура. Вдоль дороги очень мало приличных объектов сервиса, а те, которые есть, расположены неравномерно. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт даже указал на проблему новому уральскому полпреду Артему Жоге.