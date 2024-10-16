Хуснуллин открыл свердловский участок «путинского автобана», где автомобилисты застревали в пробках

Старт движению дали в рамках выставки «Дорога», которая открылась в ЕкатеринбургеФото: Размик Закарян, URA.RU
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин открыл два участка трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, которая станет частью федеральной М-12 Москва — Тюмень (неофициально зовется «путинским автобаном», так как поручение о строительстве давал президент). Открытие больше формальное — автомобилисты и так ездили по этим участкам, но из-за постоянного ремонта движение по полосам то и дело перекрывали. Свидетелем торжественной церемонии — она прошла в рамках выставки «Дорога» в Екатеринбурге — стал корреспондент URA.RU.
«Мы открываем участки новых дорог в разных регионах страны, это очередной шаг к повышению качества жизни россиян, безопасности дорожного движения. Участок Пермь — Екатеринбург — это важнейший проект в масштабах страны, часть трассы М-12», — заявил Хуснуллин, который подключился по ВКС.
Речь идет об участках Р-242 с 232 по 252 километр и с 276 по 326 общей протяженностью 34 километра. Здесь же построили девять новых искусственных сооружений. Помимо участков на Пермском тракте были открыты еще пять участков — в Московской области, ДНР и ЛНР.
Работы на Пермском тракте ведутся с 2020 года, в более активную фазу они перешли в 2021 году после того, как президент РФ Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Из-за постоянных перекрытий на дороге постоянно образовывались многокилометровые пробки. Конец 2024 года — плановая дата окончания ремонта на Пермском тракте. Тем не менее, как указывал глава свердловского минтранса Александр Толкачев, полностью все работы, в том числе по обустройству прилегающей территории, будут закончены лишь к лету 2024 года. Головная боль местных властей — придорожная инфраструктура. Вдоль дороги очень мало приличных объектов сервиса, а те, которые есть, расположены неравномерно. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт даже указал на проблему новому уральскому полпреду Артему Жоге.
Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин открыл два участка трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, которая станет частью федеральной М-12 Москва — Тюмень (неофициально зовется «путинским автобаном», так как поручение о строительстве давал президент). Открытие больше формальное — автомобилисты и так ездили по этим участкам, но из-за постоянного ремонта движение по полосам то и дело перекрывали. Свидетелем торжественной церемонии — она прошла в рамках выставки «Дорога» в Екатеринбурге — стал корреспондент URA.RU. «Мы открываем участки новых дорог в разных регионах страны, это очередной шаг к повышению качества жизни россиян, безопасности дорожного движения. Участок Пермь — Екатеринбург — это важнейший проект в масштабах страны, часть трассы М-12», — заявил Хуснуллин, который подключился по ВКС. Речь идет об участках Р-242 с 232 по 252 километр и с 276 по 326 общей протяженностью 34 километра. Здесь же построили девять новых искусственных сооружений. Помимо участков на Пермском тракте были открыты еще пять участков — в Московской области, ДНР и ЛНР. Работы на Пермском тракте ведутся с 2020 года, в более активную фазу они перешли в 2021 году после того, как президент РФ Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Из-за постоянных перекрытий на дороге постоянно образовывались многокилометровые пробки. Конец 2024 года — плановая дата окончания ремонта на Пермском тракте. Тем не менее, как указывал глава свердловского минтранса Александр Толкачев, полностью все работы, в том числе по обустройству прилегающей территории, будут закончены лишь к лету 2024 года. Головная боль местных властей — придорожная инфраструктура. Вдоль дороги очень мало приличных объектов сервиса, а те, которые есть, расположены неравномерно. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт даже указал на проблему новому уральскому полпреду Артему Жоге.