Курганский школьник попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте

В городе Шадринске (Курганская область) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Школьник был сбит автомобилем HYUNDAI IX35, когда переходил дорогу по диагонали в неустановленном месте. Об этом рассказали в дорожной полиции Курганской области.
«Водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем HYUNDAI 1X35, вблизи дома №18 по улице Гагарина допустил наезд на школьника», — информирует Госавтоинспекция о происшествии на сайте УМВВД региона. Наезд случился утром в 7:45 16 октября, когда 9-летний мальчик шел в школу.
Школьник на момент ДТП был без сопровождения взрослых и направлялся в школу по своему обычному маршруту. Ребенок не использовал никаких световозвращающих элементов, что могло ухудшить его видимость на дороге. В результате аварии мальчик получил телесные повреждения и был отправлен на амбулаторное лечение.
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