16 октября 2024

Курганский школьник попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник из Шадринска попал под колеса машины
Школьник из Шадринска попал под колеса машины Фото:

В городе Шадринске (Курганская область) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Школьник был сбит автомобилем HYUNDAI IX35, когда переходил дорогу по диагонали в неустановленном месте. Об этом рассказали в дорожной полиции Курганской области.

«Водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем HYUNDAI 1X35, вблизи дома №18 по улице Гагарина допустил наезд на школьника», — информирует Госавтоинспекция о происшествии на сайте УМВВД региона. Наезд случился утром в 7:45 16 октября, когда 9-летний мальчик шел в школу. 

Школьник на момент ДТП был без сопровождения взрослых и направлялся в школу по своему обычному маршруту. Ребенок не использовал никаких световозвращающих элементов, что могло ухудшить его видимость на дороге. В результате аварии мальчик получил телесные повреждения и был отправлен на амбулаторное лечение.

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В городе Шадринске (Курганская область) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Школьник был сбит автомобилем HYUNDAI IX35, когда переходил дорогу по диагонали в неустановленном месте. Об этом рассказали в дорожной полиции Курганской области. «Водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем HYUNDAI 1X35, вблизи дома №18 по улице Гагарина допустил наезд на школьника», — информирует Госавтоинспекция о происшествии на сайте УМВВД региона. Наезд случился утром в 7:45 16 октября, когда 9-летний мальчик шел в школу.  Школьник на момент ДТП был без сопровождения взрослых и направлялся в школу по своему обычному маршруту. Ребенок не использовал никаких световозвращающих элементов, что могло ухудшить его видимость на дороге. В результате аварии мальчик получил телесные повреждения и был отправлен на амбулаторное лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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