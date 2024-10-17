Нидерланды разрешили Украине ударять по РФ, используя F-16

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Украина может использовать F-16 в 100 километрах от границы, заявил Брекелманс
Украина может использовать F-16 в 100 километрах от границы, заявил Брекелманс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нидерланды разрешили Украине использовать истребители F-16 для ударов по военным целям в России. Об этом рассказал министр обороны страны Рубен Брекелманс во время встречи министров обороны НАТО.

«Мы поставили Украине первую партию F-16. Международное право не ограничивает использование истребителей на границе или в ста километрах от нее», — приводит слова Брекелманса официальный сайт НАТО. При этом он добавил, что Киев должен соблюдать международное право.

6 октября Нидерланды отправили Украине первые истребители F-16, передает RT. Лицензия на экспорт была выдана 1 июля. URA.RU рассказывало, какие другие страны планируют поставлять истребители ВСУ и какие последствия это может иметь.

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Нидерланды разрешили Украине использовать истребители F-16 для ударов по военным целям в России. Об этом рассказал министр обороны страны Рубен Брекелманс во время встречи министров обороны НАТО. «Мы поставили Украине первую партию F-16. Международное право не ограничивает использование истребителей на границе или в ста километрах от нее», — приводит слова Брекелманса официальный сайт НАТО. При этом он добавил, что Киев должен соблюдать международное право. 6 октября Нидерланды отправили Украине первые истребители F-16, передает RT. Лицензия на экспорт была выдана 1 июля. URA.RU рассказывало, какие другие страны планируют поставлять истребители ВСУ и какие последствия это может иметь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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