Нидерланды разрешили Украине ударять по РФ, используя F-16

Нидерланды разрешили Украине использовать истребители F-16 для ударов по военным целям в России. Об этом рассказал министр обороны страны Рубен Брекелманс во время встречи министров обороны НАТО.
«Мы поставили Украине первую партию F-16. Международное право не ограничивает использование истребителей на границе или в ста километрах от нее», — приводит слова Брекелманса официальный сайт НАТО. При этом он добавил, что Киев должен соблюдать международное право.
6 октября Нидерланды отправили Украине первые истребители F-16, передает RT. Лицензия на экспорт была выдана 1 июля. URA.RU рассказывало, какие другие страны планируют поставлять истребители ВСУ и какие последствия это может иметь.
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