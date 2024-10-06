Нидерланды подтвердили поставки F-16 на Украину: кто еще отправит истребители, к чему это приведет

Нидерланды подтвердили поставку Украине первых истребителей F-16

07 октября 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

Всего Нидерланды должны отправить ВСУ 24 истребителя Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нидерланды впервые официально заявили о поставках истребителей F-16 на Украину. По данным Минобороны Нидерландов, экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. После этого первые обещанные F-16 были переданы Украине. Какие еще страны обещают поставить истребители ВСУ и что изменится после их получения — в материале URA.RU. Новость по теме Страны НАТО отправили Киеву истребители F-16: чем они опасны для РФ Подробности отправки истребителей Нидерландами Министерство обороны Нидерландов подтвердило поставку Украине первых истребителей F-16, как следует из официального заявления ведомства. «Экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. После этого первые обещанные F-16 были переданы Украине. Кроме того, Нидерланды вносят значительный вклад в поддержку и обслуживание самолетов», — сообщили в Минобороны. Точное количество переданных истребителей не уточняется, но всего Нидерланды планируют направить на Украину 24 самолета. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что сотрудничество между странами укрепляется в рамках авиационной коалиции, включая поставки вооружения и запчастей для самолетов, а также обучение экипажей. Кроме того, Нидерланды выделили 400 млн евро на совместную разработку с Украиной современных беспилотников, которые могут быть использованы в различных сферах, включая разведку и оборону. «Речь идет обо всех видах современных беспилотников», — отметил Рубен Брекельманс. Возможные удары по России Ранее Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 для ударов по России. В посольстве Нидерландов заявляли, что для украинской армии нет никаких правовых ограничений по использованию американских истребителей F-16. Уточнялось, что Вооруженные силы Украины могут использовать истребители для атак по российским территориям. «Нет каких-либо юридических ограничений для применения [ВСУ] различных видов вооружений против легитимных военных целей на российской территории и над ней», — заключили в посольстве Нидерландов. Вероятные задачи, которые стоят перед F-16 на Украине F-16 на Украине, скорее всего, предстоит решать три основные задачи, пишет Independent со ссылкой на Федерико Борсари из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне: перехват российских ракет и беспилотников;

подавление систем ПВО;

удары по позициям российских войск и складам боеприпасов ракетами класса «воздух — земля». По словам главы ВВС США в Европе Джеймсв Хеккера, истребители способны оказать некоторое влияние, однако «чудо-оружием», которое принесет Киеву победу, не станут. «И дело не только в том, что это Украина. Просто (российские) интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, с которыми они сталкиваются, очень хороши», — поясняет он, пишут РИА Новости. Сколько еще истребителей отправят на Украину, из каких стран Западные страны пообещали Киеву отправить примерно полсотни истребителей: 24 — из Нидерландов, 19 — из Дании. Кроме того, свою лепту собираются внести Бельгия, Норвегия и, вероятно, Греция. Поставки растянутся на несколько лет. До конца 2024 года ждут 20 истребителей. Украина 31 июля официально получила первую партию истребителей F-16 от стран Запада. Среди тех, кто согласился поставить F-16 Киеву, как раз были Нидерланды. Сообщается, что Украина получила всего лишь 10 самолетов, хотя было обещано 79 единиц, пишут РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерланды впервые официально заявили о поставках истребителей F-16 на Украину. По данным Минобороны Нидерландов, экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. После этого первые обещанные F-16 были переданы Украине. Какие еще страны обещают поставить истребители ВСУ и что изменится после их получения — в материале URA.RU. Министерство обороны Нидерландов подтвердило поставку Украине первых истребителей F-16, как следует из официального заявления ведомства. «Экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. После этого первые обещанные F-16 были переданы Украине. Кроме того, Нидерланды вносят значительный вклад в поддержку и обслуживание самолетов», — сообщили в Минобороны. Точное количество переданных истребителей не уточняется, но всего Нидерланды планируют направить на Украину 24 самолета. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что сотрудничество между странами укрепляется в рамках авиационной коалиции, включая поставки вооружения и запчастей для самолетов, а также обучение экипажей. Кроме того, Нидерланды выделили 400 млн евро на совместную разработку с Украиной современных беспилотников, которые могут быть использованы в различных сферах, включая разведку и оборону. «Речь идет обо всех видах современных беспилотников», — отметил Рубен Брекельманс. Ранее Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 для ударов по России. В посольстве Нидерландов заявляли, что для украинской армии нет никаких правовых ограничений по использованию американских истребителей F-16. Уточнялось, что Вооруженные силы Украины могут использовать истребители для атак по российским территориям. «Нет каких-либо юридических ограничений для применения [ВСУ] различных видов вооружений против легитимных военных целей на российской территории и над ней», — заключили в посольстве Нидерландов. F-16 на Украине, скорее всего, предстоит решать три основные задачи, пишет Independent со ссылкой на Федерико Борсари из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне: По словам главы ВВС США в Европе Джеймсв Хеккера, истребители способны оказать некоторое влияние, однако «чудо-оружием», которое принесет Киеву победу, не станут. «И дело не только в том, что это Украина. Просто (российские) интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, с которыми они сталкиваются, очень хороши», — поясняет он, пишут РИА Новости. Западные страны пообещали Киеву отправить примерно полсотни истребителей: 24 — из Нидерландов, 19 — из Дании. Кроме того, свою лепту собираются внести Бельгия, Норвегия и, вероятно, Греция. Поставки растянутся на несколько лет. До конца 2024 года ждут 20 истребителей. Украина 31 июля официально получила первую партию истребителей F-16 от стран Запада. Среди тех, кто согласился поставить F-16 Киеву, как раз были Нидерланды. Сообщается, что Украина получила всего лишь 10 самолетов, хотя было обещано 79 единиц, пишут РИА Новости.