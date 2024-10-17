В Челябинске цены на новогодние туры за границу вырастут до 15%

В Челябинске стоимость путевок на Новый год и январские каникулы в ноябре вырастет на 10—15 %. Такие прогнозы URA.RU озвучили представители местных турфирм.
«Туры на Новый год и Рождественские праздники бронируют с августа. На ноябрь рост цен будет в пределах 10%», — сообщила URA.RU директор компании Sunmar Эльвира Зайнетдинова. Рост цен на 15% спрогнозировали в агентстве «Туры мира», где путевки на праздники начали активно покупать в октябре.
Рост цен к Новому году, а также пик продаж в августе и сентябре URA.RU подтвердил директор по развитию компании «Слетать.ру» Радий Садуртинов. Он отметил, что туры на популярные направления уже подбираются из «остатков» — часть отелей заняты, а предложения в сравнении с августом стали менее выгодными. Незначительный подъем цен и ограниченность в выборе отелей заметила и директор Sunmar.
Самым популярным направлением в праздники стал Таиланд. В «Слетать.ру» отметили рост спроса на Китай, попавший на второе место по бронированиям. В топ также вошли Египет, Эмираты и Мальдивы. Самыми популярными городами для отдыха в России оказались туры в Санкт-Петербург, Сочи и Калининград, уточнила URA.RU Зайнетдинова.
«В этом году возрос интерес к отдыху в странах ближнего зарубежья — Армении, Грузии и Азербайджане. Если рассматривать путешествия по России, многие предпочитают традиционный зимний Новый год с морозом и снегом», — рассказала URA.RU руководитель Sunmar.
Ранее Радий Садуртинов сообщил URA.RU о том, что челябинцы раскупили путевки на осенние школьные каникулы. Среди семей с детьми популярными стали туры в Китай и Эмираты.
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