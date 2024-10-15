Челябинцы раскупили заграничные туры на осенние каникулы

15 октября 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Самыми популярными направлениями у семей из Челябинска стали Китай и ОАЭ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинцы раскупили все туры за границу на даты осенних каникул. По четвертной системе обучения школьники будут отдыхать с 28 октября по 4 ноября, однако путевки на этот период закончились еще к концу лета. Об этом URA.RU сообщил директор по развитию турфирмы «Слетать.ру» Радий Садуртинов. «Среди семей с детьми растущим направлением стал Китай. Также популярны Эмираты. Но на осенние каникулы поздно что-либо искать — в эти даты уже почти невозможно улететь за границу. Туры бронировали в основном в июле и августе», — сообщил URA.RU Садуртинов. На первом месте по популярности у челябинцев остается Таиланд. Однако его предпочитают туристы без детей. В Турции сейчас наступил «тихий» сезон из-за прохладной погоды. Выбирая туры по России, челябинцы отдают предпочтение Москве, Санкт-Петербургу и Казани. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы раскупили все туры за границу на даты осенних каникул. По четвертной системе обучения школьники будут отдыхать с 28 октября по 4 ноября, однако путевки на этот период закончились еще к концу лета. Об этом URA.RU сообщил директор по развитию турфирмы «Слетать.ру» Радий Садуртинов. «Среди семей с детьми растущим направлением стал Китай. Также популярны Эмираты. Но на осенние каникулы поздно что-либо искать — в эти даты уже почти невозможно улететь за границу. Туры бронировали в основном в июле и августе», — сообщил URA.RU Садуртинов. На первом месте по популярности у челябинцев остается Таиланд. Однако его предпочитают туристы без детей. В Турции сейчас наступил «тихий» сезон из-за прохладной погоды. Выбирая туры по России, челябинцы отдают предпочтение Москве, Санкт-Петербургу и Казани.