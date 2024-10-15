Челябинцы раскупили заграничные туры на осенние каникулы

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Самыми популярными направлениями у семей из Челябинска стали Китай и ОАЭ Фото:

Челябинцы раскупили все туры за границу на даты осенних каникул. По четвертной системе обучения школьники будут отдыхать с 28 октября по 4 ноября, однако путевки на этот период закончились еще к концу лета. Об этом URA.RU сообщил директор по развитию турфирмы «Слетать.ру» Радий Садуртинов.

«Среди семей с детьми растущим направлением стал Китай. Также популярны Эмираты. Но на осенние каникулы поздно что-либо искать — в эти даты уже почти невозможно улететь за границу. Туры бронировали в основном в июле и августе», — сообщил URA.RU Садуртинов.

На первом месте по популярности у челябинцев остается Таиланд. Однако его предпочитают туристы без детей. В Турции сейчас наступил «тихий» сезон из-за прохладной погоды. Выбирая туры по России, челябинцы отдают предпочтение Москве, Санкт-Петербургу и Казани.

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Челябинцы раскупили все туры за границу на даты осенних каникул. По четвертной системе обучения школьники будут отдыхать с 28 октября по 4 ноября, однако путевки на этот период закончились еще к концу лета. Об этом URA.RU сообщил директор по развитию турфирмы «Слетать.ру» Радий Садуртинов. «Среди семей с детьми растущим направлением стал Китай. Также популярны Эмираты. Но на осенние каникулы поздно что-либо искать — в эти даты уже почти невозможно улететь за границу. Туры бронировали в основном в июле и августе», — сообщил URA.RU Садуртинов. На первом месте по популярности у челябинцев остается Таиланд. Однако его предпочитают туристы без детей. В Турции сейчас наступил «тихий» сезон из-за прохладной погоды. Выбирая туры по России, челябинцы отдают предпочтение Москве, Санкт-Петербургу и Казани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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