Обвиняемый в убийстве челябинский священник пытался обмануть следствие

В произошедшем разбирается Следственный комитет Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Обвиняемый в убийстве прихожанина священник из храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Аргаяшском районе Челябинской области Игорь Ефремов после задержания пытался обмануть следствие. Сначала он выдал версию, что потерпевший домогался его.

«Прибывшим по вызову полицейским отец Игорь соврал, что жертва его домогалась — поэтому он его и зарезал. Он пригласил соседа к себе, они употребляли алкоголь до утра, и на рассвете батюшка напал на собутыльника. Несколько раз ударил ножом и выволок тело на улицу», — сообщает Mash.

По данным издания, священнослужитель несколько лет злоупотреблял алкоголем. На него часто жаловались прихожане за ведение службы в нетрезвом виде.

Ранее в пресс-службе Челябинской епархии URA.RU сообщили, что Ефремов запрещен в священном служении. В последнее время он редко совершал богослужения из-за состояния здоровья. Произошедшее в епархии назвали ужасной трагедией.

Убийство произошло 15 октября. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. По данным URA.RU, Ефремов находится под домашним арестом.