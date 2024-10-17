Обвиняемый в убийстве челябинский священник пытался обмануть следствие

Обвиняемый в убийстве прихожанина священник из храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Аргаяшском районе Челябинской области Игорь Ефремов после задержания пытался обмануть следствие. Сначала он выдал версию, что потерпевший домогался его.
«Прибывшим по вызову полицейским отец Игорь соврал, что жертва его домогалась — поэтому он его и зарезал. Он пригласил соседа к себе, они употребляли алкоголь до утра, и на рассвете батюшка напал на собутыльника. Несколько раз ударил ножом и выволок тело на улицу», — сообщает Mash.
По данным издания, священнослужитель несколько лет злоупотреблял алкоголем. На него часто жаловались прихожане за ведение службы в нетрезвом виде.
Ранее в пресс-службе Челябинской епархии URA.RU сообщили, что Ефремов запрещен в священном служении. В последнее время он редко совершал богослужения из-за состояния здоровья. Произошедшее в епархии назвали ужасной трагедией.
Убийство произошло 15 октября. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. По данным URA.RU, Ефремов находится под домашним арестом.
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