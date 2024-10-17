Зумеры уходят в монастырь

Зумеры (поколение людей, родившихся с 1997 по 2012 год) все чаще предпочитают проводить время в монастырях вместо занятий с психологом. Эта тенденция получила название «монастыринг» и стала популярной среди представителей молодежи, которые ищут спокойствие и душевное умиротворение в религиозных общинах.
«Молодежь едет в монастыри, чтобы найти умиротворение и избавиться от душевных мучений, поскольку услуги психологов для них часто оказываются слишком дорогими. В монастырях они могут жить бесплатно, получая питание и проживание за счет общины», — отмечает отец Димитрий из Георгиевского храма. Его слова приводит Life.ru.
Он также подчеркнул, что пребывание в монастыре не считается чем-то зазорным или греховным. По его словам, община всегда рада принять тех, кто нуждается в поддержке или просто хочет изменить обстановку. Молодые люди обычно проводят в монастырях около месяца, находя этот опыт непохожим на любой другой.
Ранее профессор и доктор медицинских наук Андрей Шимолович заявил о высоком интересе зумеров к психологической помощи. Он подчеркнул рост их осведомленности и готовность к лечению. По его словам, зумеры отличаются приверженностью к здоровому образу жизни и умением устанавливать личные границы, что делает их более психически устойчивыми, передает MK.RU.
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