В Челябинске представили нового прокурора области Донгаузера. Фото

17 октября 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

В Челябинске 17 октября официально представили нового прокурора области Игоря Донгазуера. Это сделал замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев, посетивший город в ходе поездки по регионам УрФО, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Зайцев представил нового прокурора региона Игоря Донгаузера. Он выразил уверенность, что вновь назначенный прокурор сможет успешно решать поставленные задачи, обеспечивать реальную и своевременную защиту интересов государства и прав граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Слухи о назначении Донгаузера на пост прокурора области начались в июле. Они оказались правдивы: в сентябре на 575-м заседании Совета Федерации его кандидатура была одобрена, а 3 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Донгаузера на должность прокурора Челябинской области. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Карена Габриеляна. Донгаузеру 42 года. Он женат, воспитывает троих детей. Ранее URA.RU рассказывало о жизни государственного советника юстиции 3 класса.