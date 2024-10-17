В Челябинске представили нового прокурора области Донгаузера. Фото

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Игорь Донгаузер официально приступил к работе на посту прокурора Челябинской области Фото:
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В Челябинске 17 октября официально представили нового прокурора области Игоря Донгазуера. Это сделал замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев, посетивший город в ходе поездки по регионам УрФО, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Зайцев представил нового прокурора региона Игоря Донгаузера. Он выразил уверенность, что вновь назначенный прокурор сможет успешно решать поставленные задачи, обеспечивать реальную и своевременную защиту интересов государства и прав граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

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Что известно о будущем прокуроре Челябинской области Игоре Донгаузере

Слухи о назначении Донгаузера на пост прокурора области начались в июле. Они оказались правдивы: в сентябре на 575-м заседании Совета Федерации его кандидатура была одобрена, а 3 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Донгаузера на должность прокурора Челябинской области. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Карена Габриеляна.

Донгаузеру 42 года. Он женат, воспитывает троих детей. Ранее URA.RU рассказывало о жизни государственного советника юстиции 3 класса.

Сергей Зайцев (справа) представил Игоря Донгаузера (слева) в качестве прокурора Челябинской области
Сергей Зайцев (справа) представил Игоря Донгаузера (слева) в качестве прокурора Челябинской области
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В Челябинске 17 октября официально представили нового прокурора области Игоря Донгазуера. Это сделал замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев, посетивший город в ходе поездки по регионам УрФО, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Зайцев представил нового прокурора региона Игоря Донгаузера. Он выразил уверенность, что вновь назначенный прокурор сможет успешно решать поставленные задачи, обеспечивать реальную и своевременную защиту интересов государства и прав граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Слухи о назначении Донгаузера на пост прокурора области начались в июле. Они оказались правдивы: в сентябре на 575-м заседании Совета Федерации его кандидатура была одобрена, а 3 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Донгаузера на должность прокурора Челябинской области. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Карена Габриеляна. Донгаузеру 42 года. Он женат, воспитывает троих детей. Ранее URA.RU рассказывало о жизни государственного советника юстиции 3 класса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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