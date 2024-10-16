Суд отправил под арест скандального экс-подрядчика из Нижневартовска

Суд Нижневартовска (ХМАО) арестовал скандального бывшего главу «Комбината питания соцучреждений» Владимира Валетова. Два месяца фигурант уголовного дела, которому вменяется превышение должностных полномочий, проведет под стражей
«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по ХМАО в своем telegram-канале. Валетов был задержан силовиками 16 октября.
Ему вменяется статья 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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