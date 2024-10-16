16 октября 2024

Суд отправил под арест скандального экс-подрядчика из Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
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Валетов арестован на два месяца
Валетов арестован на два месяца Фото:

Суд Нижневартовска (ХМАО) арестовал скандального бывшего главу «Комбината питания соцучреждений» Владимира Валетова. Два месяца фигурант уголовного дела, которому вменяется превышение должностных полномочий, проведет под стражей

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по ХМАО в своем telegram-канале. Валетов был задержан силовиками 16 октября.

Ему вменяется статья 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Суд Нижневартовска (ХМАО) арестовал скандального бывшего главу «Комбината питания соцучреждений» Владимира Валетова. Два месяца фигурант уголовного дела, которому вменяется превышение должностных полномочий, проведет под стражей «По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по ХМАО в своем telegram-канале. Валетов был задержан силовиками 16 октября. Ему вменяется статья 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Следственный комитет возбудил уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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