Bild: Украине нужно две недели на создание ядерного оружия

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Выставка "Оружие Победы". Завод Шпагина. Пермь, химзащита, противогаз, го и чс, ядерная война
Чтобы создать первую бомбу, Украине нужно две недели, сообщил источник Фото:

Украина способна провести работы по созданию ядерной бомбы. Для этого стране понадобится около двух недель. Соответствующее заявление сделал украинский чиновник.

«У нас есть материалы, у нас есть знания. Если приказ будет принят, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу», — заявил чиновник в интервью немецкому изданию Bild.

Авторы материала отмечают, что их собеседник специализируется на закупках оружия. Он призвал Запад «меньше думать о красных линиях» России и больше — о «красных линиях» Украины.

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Украина способна провести работы по созданию ядерной бомбы. Для этого стране понадобится около двух недель. Соответствующее заявление сделал украинский чиновник. «У нас есть материалы, у нас есть знания. Если приказ будет принят, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу», — заявил чиновник в интервью немецкому изданию Bild. Авторы материала отмечают, что их собеседник специализируется на закупках оружия. Он призвал Запад «меньше думать о красных линиях» России и больше — о «красных линиях» Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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