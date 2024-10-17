Bild: Украине нужно две недели на создание ядерного оружия

17 октября 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Чтобы создать первую бомбу, Украине нужно две недели, сообщил источник Фото: Сергей Русанов © URA.RU Украина способна провести работы по созданию ядерной бомбы. Для этого стране понадобится около двух недель. Соответствующее заявление сделал украинский чиновник. «У нас есть материалы, у нас есть знания. Если приказ будет принят, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу», — заявил чиновник в интервью немецкому изданию Bild. Авторы материала отмечают, что их собеседник специализируется на закупках оружия. Он призвал Запад «меньше думать о красных линиях» России и больше — о «красных линиях» Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина способна провести работы по созданию ядерной бомбы. Для этого стране понадобится около двух недель. Соответствующее заявление сделал украинский чиновник. «У нас есть материалы, у нас есть знания. Если приказ будет принят, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу», — заявил чиновник в интервью немецкому изданию Bild. Авторы материала отмечают, что их собеседник специализируется на закупках оружия. Он призвал Запад «меньше думать о красных линиях» России и больше — о «красных линиях» Украины.