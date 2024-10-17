Чтобы создать первую бомбу, Украине нужно две недели, сообщил источник
Украина способна провести работы по созданию ядерной бомбы. Для этого стране понадобится около двух недель. Соответствующее заявление сделал украинский чиновник.
«У нас есть материалы, у нас есть знания. Если приказ будет принят, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу», — заявил чиновник
Авторы материала отмечают, что их собеседник специализируется на закупках оружия. Он призвал Запад «меньше думать о красных линиях» России и больше — о «красных линиях» Украины.
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