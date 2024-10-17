ХК «Автомобилист» вырвал победу у «Витязя» в концовке. Видео

«Автомобилист» одержал победу над «Витязем» в КХЛ

17 октября 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Форвард Брукс Мэйсек отдал передачу на ответный гол во втором периоде (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу в концовке игры с подмосковным «Витязем» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра 17-го тура завершилась со счетом 1:3 (0:0; 1:1; 0:2). Встреча прошла в Балашихе на арене «Балашиха» имени Юрия Ляпкина, передает сайт khl.ru. Первый период прошел в борьбе без заброшенных шайб. Во втором команды обменялись голами. Счет открыл форвард Илья Аркалов с «пятака». Вскоре нападающего «Автомобилиста» Стефана Да Косту вывел перед воротами его партнер по атаке Брукс Мэйсек. Он замкнул комбинацию точным броском. В третьем периоде почти до конца матча команды не могли забросить решающую шайбу. Но в последние пять минут это удалось форварду Брендану Лайпсику, который с силой пробил в ворота после длинной диагональной передачи. Последний гол в пустые ворота забил капитан уральцев Анатолий Голышев. Для лидера ХК «Автомобилист» эта шайба стала 150-й в КХЛ. После этого тура «Автомобилист» находится на третьей строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 22 очками. Прошлую встречу екатеринбуржцы проиграли, пропустив четыре шайбы в третьем отрезке от петербургского СКА. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 5:2. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу в концовке игры с подмосковным «Витязем» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра 17-го тура завершилась со счетом 1:3 (0:0; 1:1; 0:2). Встреча прошла в Балашихе на арене «Балашиха» имени Юрия Ляпкина, передает сайт khl.ru. Первый период прошел в борьбе без заброшенных шайб. Во втором команды обменялись голами. Счет открыл форвард Илья Аркалов с «пятака». Вскоре нападающего «Автомобилиста» Стефана Да Косту вывел перед воротами его партнер по атаке Брукс Мэйсек. Он замкнул комбинацию точным броском. В третьем периоде почти до конца матча команды не могли забросить решающую шайбу. Но в последние пять минут это удалось форварду Брендану Лайпсику, который с силой пробил в ворота после длинной диагональной передачи. Последний гол в пустые ворота забил капитан уральцев Анатолий Голышев. Для лидера ХК «Автомобилист» эта шайба стала 150-й в КХЛ. После этого тура «Автомобилист» находится на третьей строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 22 очками. Прошлую встречу екатеринбуржцы проиграли, пропустив четыре шайбы в третьем отрезке от петербургского СКА. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 5:2.