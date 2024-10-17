Введение турналога в Екатеринбурге обеспокоило лоббистов

Директора АТОР смущает, на что пойдет турналог в Екатеринбурге

18 октября 2024 в 03:21 Размер текста - 17 +

Власти Екатеринбурга планируют ввести турналог с 1 января 2025-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пока не понимают, как будет работать туристический налог в городах — в частности в Екатеринбурге, — будут ли чиновники тратить его на развитие отрасли. Об этом рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. «Что смущает всех участников рынка: сейчас поменялся статус сбора. Это больше не сбор, а налог, который поступает в общую казну. Он, что называется, неокрашенный. На мой взгляд, большей проблемой здесь является не само его взимание, и даже не его размер, а то, на что он пойдет. Увидят ли туристы от этого отдачу», — порассуждала Ломидзе в эфире свердловского ОТВ. Она также считает, что заработанные на турналоге деньги нужно направить на указатели к достопримечательностям и на продвижение города. Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил мэру Алексею Орлову подготовить базу для турналога в Екатеринбурге и других муниципалитетах. В беседе с URA.RU Орлов говорил, что нововведение заработает, вероятно, с 1 января 2025-го — на территории Екатеринбургской агломерации. Размер сбора составит 100 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пока не понимают, как будет работать туристический налог в городах — в частности в Екатеринбурге, — будут ли чиновники тратить его на развитие отрасли. Об этом рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. «Что смущает всех участников рынка: сейчас поменялся статус сбора. Это больше не сбор, а налог, который поступает в общую казну. Он, что называется, неокрашенный. На мой взгляд, большей проблемой здесь является не само его взимание, и даже не его размер, а то, на что он пойдет. Увидят ли туристы от этого отдачу», — порассуждала Ломидзе в эфире свердловского ОТВ. Она также считает, что заработанные на турналоге деньги нужно направить на указатели к достопримечательностям и на продвижение города. Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил мэру Алексею Орлову подготовить базу для турналога в Екатеринбурге и других муниципалитетах. В беседе с URA.RU Орлов говорил, что нововведение заработает, вероятно, с 1 января 2025-го — на территории Екатеринбургской агломерации. Размер сбора составит 100 рублей.