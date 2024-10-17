В Госдуме оценили готовность Запада к отправке солдат на Украину

Слуцкий: Запад не согласится на просьбу Зеленского отправить солдат на СВО

18 октября 2024 в 05:50 Размер текста - 17 +

Слуцкий прокомментировал просьбу Зеленского отправить солдат альянса на помощь ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и союзники не согласятся отправить своих солдат на помощь ВСУ. Такое мнение высказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Новость по теме Зеленский просит страны НАТО найти замену ВСУ: на Западе раскрыли потери украинской армии «Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима», — написал он в своем telegram-канале. Так он прокомментировал призывы президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО отправить военных для пополнения рядов ВСУ. Зеленский на совместном брифинге с секретарем альянса Марком Рютте призвал страны НАТО к подготовке бригад для участия в конфликте с Россией и увеличения резервов ВСУ, передает телеканал 360. В своем выступлении он заверил, что приложит все усилия, чтобы Киев стал частью альянса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США и союзники не согласятся отправить своих солдат на помощь ВСУ. Такое мнение высказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима», — написал он в своем telegram-канале. Так он прокомментировал призывы президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО отправить военных для пополнения рядов ВСУ. Зеленский на совместном брифинге с секретарем альянса Марком Рютте призвал страны НАТО к подготовке бригад для участия в конфликте с Россией и увеличения резервов ВСУ, передает телеканал 360. В своем выступлении он заверил, что приложит все усилия, чтобы Киев стал частью альянса.