В Госдуме оценили готовность Запада к отправке солдат на Украину

США и союзники не согласятся отправить своих солдат на помощь ВСУ. Такое мнение высказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима», — написал он в своем telegram-канале. Так он прокомментировал призывы президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО отправить военных для пополнения рядов ВСУ.
Зеленский на совместном брифинге с секретарем альянса Марком Рютте призвал страны НАТО к подготовке бригад для участия в конфликте с Россией и увеличения резервов ВСУ, передает телеканал 360. В своем выступлении он заверил, что приложит все усилия, чтобы Киев стал частью альянса.
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