17 октября 2024

В Госдуме оценили готовность Запада к отправке солдат на Украину

Слуцкий: Запад не согласится на просьбу Зеленского отправить солдат на СВО
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Слуцкий прокомментировал просьбу Зеленского отправить солдат альянса на помощь ВСУ Фото:
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США и союзники не согласятся отправить своих солдат на помощь ВСУ. Такое мнение высказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

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«Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима», — написал он в своем telegram-канале. Так он прокомментировал призывы президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО отправить военных для пополнения рядов ВСУ.

Зеленский на совместном брифинге с секретарем альянса Марком Рютте призвал страны НАТО к подготовке бригад для участия в конфликте с Россией и увеличения резервов ВСУ, передает телеканал 360. В своем выступлении он заверил, что приложит все усилия, чтобы Киев стал частью альянса.

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США и союзники не согласятся отправить своих солдат на помощь ВСУ. Такое мнение высказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима», — написал он в своем telegram-канале. Так он прокомментировал призывы президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО отправить военных для пополнения рядов ВСУ. Зеленский на совместном брифинге с секретарем альянса Марком Рютте призвал страны НАТО к подготовке бригад для участия в конфликте с Россией и увеличения резервов ВСУ, передает телеканал 360. В своем выступлении он заверил, что приложит все усилия, чтобы Киев стал частью альянса.
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